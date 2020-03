Beverse Schuimkraag Proevers doen opnieuw gooi naar wereldrecord ‘Langste Toost’ Charlotte Degezelle

04 maart 2020

07u01 2

De Beverse Schuimkraag Proevers (BSP) willen kost wat kost het wereldrecord Langste Toost op hun naam schrijven. Vorig jaar deed de bierproeversclub naar aanleiding van hun vijfde verjaardag al een poging om het bestaande record te verbreken, maar die mislukte. Ze kregen 342 deelnemers bijeen, maar hadden er minstens 1.234 nodig want het huidige wereldrecord staat op 1.233 deelnemers en werd op 23 juni 2013 gevestigd in het Portugese Anadia. “Met BSP organiseren we op zaterdag 12 en zondag 13 september de zesde editie van ons bierfestival Beveren Hopt. Het is de bedoeling dat we op zaterdag 12 september een nieuwe poging doen om het wereldrecord Langste Toost te verbreken”, bevestigt Marco Lombaert, voorzitter van BSP. “Brouwerij Rodenbach heeft alvast ingestemd om opnieuw mee te werken en de recordpoging zou plaatsvinden om 18 uur. We lanceren nu al graag een eerste oproep naar mensen om deel te nemen zodat we met zoveel mogelijk mensen kunnen klinken op een goeie gezondheid.”