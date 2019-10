Beveren Bruist dankzij herfstbeurs en opendeur CDR

15 oktober 2019

Beveren Bruist organiseert op zaterdag 19 en zondag 20 oktober de tweede editie van hun Herfstbeurs in zaal De Nieuws Deure langs de Izegemseaardeweg. 14 lokale handelaars, stellen er hun producten en activiteiten voor. Tijdens de beurs kan je via een fotowedstrijd een waardebon van 100 euro winnen voor restaurant d’ Hofstee. Zaterdag is de beurs open van 10 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 17 uur. ’s Avonds kan je bij een drankje ook nakaarten in het BB Café. Op zondag organiseren vier handelaars, Chocolaterie ’t Karakske, Baert Schilderwerken, Het Ambachtelijk Koffiehuis en Electro De Min Freddy ook een opendeur in hun zaak. Dit tussen 10 en 17 uur. Bovendien kan je op zondag in De Nieuwe Deure ook genieten van een aperitief met hapjes, steak met frietjes en koffie met gebak. Kaarten hiervoor kosten 23 euro voor een volwassenen, 15 euro voor een kind en zijn te koop bij de bestuursleden.