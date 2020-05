Betrokkene dodelijke drugsdeal weigert medewerking aan reconstructie met ‘beurtsysteem’: “Elke verdachte apart aan de beurt? Dit kán niet” LSI

07 mei 2020

17u35

Bron: LSI 0 Roeselare Er brak een kleine rel uit op de reconstructie van de drugsdeal waarbij Agach M. overleed aan het Geitepark in Roeselare donderdagnamiddag. Eén van de betrokkenen en zijn advocaat weigerden mee te werken omdat de reconstructie gefaseerd verliep, waarbij de verdachten onderling niet bij elkaars reconstructie aanwezig mochten zijn. “Een schending van de rechten van verdediging en het principe van de wapengelijkheid”, aldus advocaat Thomas Vandemeulebroucke.

Op 25 februari sprak de Franse student ‘integrale veiligheid’ Sacha B. (20) uit Roeselare ’s avonds met vier anderen uit Menen, Roeselare en Brugge af om drugs te verkopen. De vier anderen waren evenwel niet van plan om te betalen en er ontstond een schermutseling die in de Weststraat eindigde met een schot. Sacha B. trof Agach M., een 19-jarige jongeman van Azerbeidjaanse afkomst uit Menen, dodelijk. De vier overlevende betrokkenen passeerden donderdagnamiddag één voor één de revue en mochten elk apart tonen wat er volgens hen was gebeurd. De aparte reconstructiedeeltjes konden niet door andere advocaten of betrokkenen worden gevolgd. Een beslissing van de onderzoeksrechter, die daarmee wilde verhinderen dat anderen invloed hadden op het gedrag van diegene die zijn aandeel aan het naspelen was.

Weigering

Voor de advocaten en hun cliënten was er een beurtsysteem. “Kan niet”, vindt advocaat Thomas Vandemeulebroucke alvast. “Ik en mijn cliënt willen de volledig reconstructie kunnen volgen, net zoals het openbaar ministerie dat kon. Ik wil weten wat anderen tonen en verklaren.” Hij en zijn 20-jarige cliënt uit Roeselare (niet Sacha B.) daagden niet op en vroegen aan de onderzoeksrechter een nieuwe reconstructie. “Er zijn tegenstrijdige verklaringen over wie het wapen meebracht”, aldus Vandemeulebroucke. “Volgens Sacha B. schoot hij met een wapen van het andere groepje. Mijn cliënt ontkent dat. Dat is toch een superbelangrijk element waar ik op de reconstructie onder meer de mening van de wapendeskundige wou over horen. Door de vreemde manier waarop de reconstructie georganiseerd werd, zou dit niet kunnen. Dus hebben we beslist weg te blijven.” Hij vraagt een nieuwe reconstructie. Zelfs als de beslissing van de onderzoeksrechter zou zijn ingegeven door de maatregelen rond het coronavirus, zoals her en der was geopperd. “Ik weiger te aanvaarden dat een virus de rechten van verdediging zou vertrappelen”, besluit de advocaat.

Filip De Reuse, advocaat van een minderjarige betrokkene, was evenmin te spreken over de reconstructie en trad zijn confrater bij. Zijn cliënt besliste zelf om wél deel te nemen aan zijn deel van de reconstructie.