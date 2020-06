Bestuurder vreest voor autobrand maar zover komt het niet VHS

19 juni 2020

20u23 0 Roeselare Een automobilist belde vrijdag in de vooravond de brandweer omdat hij dacht dat er brand was ontstaan onder de motorkap van zijn wagen. De rook die hij zag, bleek echter afkomstig van oververhitte koelvloeistof.

De bestuurder van een Volvo V50 zette zijn wagen aan de kant op de pechstrook langs de Rijksweg, tussen de kruispunten met de Moorseelse- en de Meensesteenweg. De man had rook zien ontsnappen en betrouwde het zaakje niet. De brandweer stelde vast dat er koelvloeistof op de gloeiend hete motor was terechtgekomen. Dat verklaarde meteen ook de rook die de bestuurder had opgemerkt. Er hoefde niet te worden geblust. De brandweer strooide wel absorberende korrels op de pechstrook om gelekte koelvloeistof te neutraliseren. De tussenkomst veroorzaakte nauwelijks hinder op de Rijksweg.