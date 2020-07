Bestuurder belandt in de gracht maar blijft ongedeerd VHS

05 juli 2020

22u36 0 Roeselare Vlakbij het kruispunt van de Beverseaardeweg met de Izegemseaardeweg in Roeselare belandde in de nacht van zaterdag op zondag een auto in de gracht.

De bestuurder van een Opel Astra break verloor om nog onbekende reden de controle over zijn voertuig. De wagen schoof op de Izegemseaardeweg links van de weg in een gracht, vlak naast een maïsveld. De automobilist bleef ongedeerd. Aanvankelijk was gemeld dat hij gekneld zat maar dat bleek niet het geval. Zijn auto raakte niet al te erg beschadigd.