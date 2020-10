Bestelwagen en auto duiken in gracht na botsing langs Rijksweg in Roeselare LSI

12 oktober 2020

16u17

Bron: LSI 0 Roeselare Bij een ongeval langs de Rijksweg in Roeselare zijn maandagnamiddag twee automobilisten gewond geraakt. Hun voertuigen doken na de botsing in de gracht.

Ter hoogte van autogarage Top Motors kwamen de Volkswagen Golf van Angelo T. (40) uit Roeselare en de bestelwagen Renault Master van Sammy L. (50) uit Komen-Waasten met elkaar in aanrijding. Wellicht gebeurde dat bij een inhaal- of voorsorteermanoeuvre. Na de botsing vloog de VW Golf aan de ene kant en de bestelwagen aan de andere kant van de gewestweg in de gracht. De bestelwagen van het speedwayteam van Sammy L. botste ook nog tegen een verlichtingspaal waardoor de armatuur los kwam en naar beneden bengelde. De ladderwagen van de brandweerzone Midwest moest er aan te pas komen om het loshangende stuk te verwijderen. Door het ongeval was er in beide rijrichtingen een tijdlang slechts één rijstrook vrij. Dat zorgde voor beperkte verkeershinder. Beide automobilisten moesten met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht worden maar liepen slechts lichtere verwondingen op.