Beschonken bestuurder knalt tegen verlichtingspaal AHK

01 januari 2020

Een 46-jarige man uit Roeselare botste op oudejaarsavond omstreeks 23 uur tegen een verlichtingspaal bij de rotonde aan de Brugsesteenweg en de Koning Leopold III-laan. De man verloor plots de controle over zijn stuur en knalde pardoes tegen de verlichtingspaal. De bestuurder raakte niet gewond maar legde iets later wel een positieve ademtest af bij de politie. Hij is zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijt.