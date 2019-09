Bert Wouters en Margot Wybo leggen eed af als gemeenteraadslid CDR

24 september 2019

07u16 0 Roeselare Met Bert Wouters (Groen) en Margot Wybo (CD&V) legden twee nieuwe gemeenteraadsleden hun eed af. Zij vervangen respectievelijk voormalig schepen Filiep Bouckenooghe die na 15 jaar de gemeenteraad verlaat en Astrid Deceuninck die nieuw was in de gemeenteraad sinds deze legislatuur.

Vernieuwing en verjonging binnen de Roeselaarse gemeenteraad. Voor de zomer al maakte Filiep Bouckenooghe (Groen) bekend dat hij de gemeenteraad zou verlaten. Daarnaast diende Astrid Deceuninck (CD&V) op 10 september haar ontslag in als gemeenteraadslid. Bouckenooghe wordt vervangen door Bert Wauters (38) die in 2017 al eventjes Leen Sercu verving in de raad toen zij out was wegens ziekte. Deceuninck wordt op haarbeurt opgevolgd door Margot Wybo (27) die afgelopen oktober voor het eerst deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen. Beiden legden de eed af bij gemeenteraadsvoorzitter Piet Delrue.

Die laatste wou Bouckenooghe niet laten vertrekken zonder een woord van dank. “Filiep, jij neemt afscheid na 15 jaar. Je was eerst jaren gewoon raadslid maar de voorbije legislatuur was je schepen bevoegd voor welzijn en sociaal beleid, vernieuwend en duurzaam wonen, groen-, natuur- en bosontwikkeling en dierenwelzijn. Nu zet je je carrière verder als directeur bij het VVOG. Ik wil je graag aanmanen tot voorzichtigheid want toen ik dit vandaag opzocht op Google kwam ik uit bij de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie”, lacht Delrue. “Maar het blijkt om de Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen te gaan. We wensen je veel succes en bedankt voor je jarenlang engagement.” Filiep nam op zijn beurt voor een allerlaatste keer het woord in de gemeenteraad “Ik vertrek hier met twee boodschappen”, zegt hij. “Tegen de collega’s wil ik graag zeggen dat ze het politiek debat moeten blijven voeren en moeten durven verschillen van mening. Een dossier is op z’n best als er vooraf verschillen in mening worden in meegenomen. Aan mijn eigen fractie, de jongste van Roeselare, wil ik graag meegeven dat ze mij misschien wel verliezen als woordvoerder maar dat ik met hen inhoudelijk blijf samenwerken. Zij zijn voortaan de woordvoerders van Groen in Roeselare en het is duidelijk, een nieuwe generatie staat klaar.”