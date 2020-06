Beroerte velt trucker op snelweg: twee rijstroken tijdje afgesloten VHS

30 juni 2020

21u54 8 Roeselare Een trucker van het Roeselaarse transportbedrijf Eutraco is dinsdagavond overleden op de snelweg E430 nadat hij getroffen werd door een beroerte.

De man reed in de richting van Doornik toen hij rond 19 uur onwel werd en de controle over het stuur verloor. De vrachtwagen met oplegger schoof richting middenberm en botste daar zonder veel erg. De chauffeur kon het gevaarte nog tot stilstand brengen. Door de botsing vlogen wat brokstukjes in het rond, waardoor een wagen licht beschadigd raakte.

Reanimatie is tevergeefs

De hulpdiensten kwamen toegesneld. De chauffeur werd eerst in zijn cabine gereanimeerd. De brandweer plaatste snel een tent op de middelste rijstrook om op de grond de reanimatie verder te zetten. Ondanks alle inspanningen overleed de man ter plaatse. Door het incident vormde zich een bescheiden file op de E403.