Beroerte velt trucker (59) op snelweg: twee rijstroken tijdje afgesloten VHS

30 juni 2020

21u54 48 Roeselare Een trucker van het Roeselaarse transportbedrijf Eutraco is dinsdagavond overleden op de snelweg E430 nadat hij getroffen werd door een beroerte.

De man, 59 jaar en afkomstig uit de streek van Doornik, reed in de richting van zijn woonplaats toen hij rond 19 uur onwel werd. Hij verloor het bewustzijn en loste automatisch het gaspedaal. De vrachtwagen met oplegger vertraagde en schoof richting middenberm, schuurde daar tegen de vangrail en kwam uiteindelijk vanzelf tot stilstand. Door de kleine botsing vlogen wat brokstukjes in het rond, waardoor een wagen licht beschadigd raakte. Verschillende automobilisten merkten wat er gebeurde maar de meesten dachten dat de chauffeur in slaap was gevallen. Een man uit Beselare stopte en probeerde de trucker weer bij bewustzijn te krijgen maar dat lukte niet.

Reanimatie is tevergeefs

De hulpdiensten kwamen toegesneld. De chauffeur werd eerst in zijn cabine gereanimeerd. De brandweer plaatste snel een tent op de middelste rijstrook om op de grond de reanimatie verder te zetten. Ondanks alle inspanningen overleed de man ter plaatse. Door het incident vormde zich een bescheiden file op de E403. Bij het transportbedrijf Eutraco is de verslagenheid groot. De 59-jarige trucker werkte er nog maar enkele jaren maar stond bijzonder goed aangeschreven. “Een topcollega”, zo wordt hij er omschreven.