Berichten van de Overkant: Marc schreef zijn spiritueel testament Charlotte Degezelle

22 januari 2020

13u08 2 Roeselare Gedurende een twintigtal jaar was Marc Vanwynsberghe heel intensief bezig met het paranormale, zij het in alle stilte uit vrees voor negatieve reacties. Alles wat hij in die periode leerde en ervaarde, pende hij nu neer in het boek ‘Berichten van de Overkant’. Zelf noemt Marc het zijn spiritueel testament.

“Ik ben geen zwever en sta met beide voeten op de grond, maar toch ben ik indertijd geïntrigeerd geraakt door leven en dood, en leven na de dood”, opent Marc. “Plots viel mijn oog op een artikeltje in de krant over een voordracht van helderziende Ludo Janssens. Ik moest en zou daar om de één of andere reden bij zijn en liet er zelfs een communiefeest voor varen. Hij sprak over energiebanen, aura’s, chakra’s … Ik vond het aanvankelijk allemaal nogal hysterisch, maar toen hij de theorie toetste aan de praktijk en hiervoor mij uit het 400-koppige publiek koos, prikkelde hij mijn nieuwsgierigheid. Hij beschreef mijn ouders, die op dat moment al 40 jaar overleden waren, tot in de kleinste details en alles klopte. Ik ben me er daarna in gaan verdiepen. We gingen aan de slag met een ouijabord, gingen over op automatisch schrift, ik volgde cursussen in pendelen en astrologie … Maar we hielden dit altijd voor onszelf. Ik kom uit een vrij streng katholiek nest en het mystieke was verboden terrein.”

Derde boek

Maar Marc vond de tijd nu toch rijp om, na het autobiografische ‘Doorbijten’ in 2018 en het fictieve liedesverhaal ‘Liefde in Oorlogstijden’ in 2019, een boek te wijden aan het paranormale. “Ik besef dat ik wellicht tegen enkele schenen zal schoppen, maar ik ben niet langer bang. De tijd is rijp om naar buiten te komen met mijn ervaringen en ik ben bovenal nieuwsgierig naar de reacties van de mensen”, zegt hij.

Het boek, dat de titel ‘Berichten van de Overkant’ kreeg, bestaat uit twee delen. “Het eerste is informatief, een kennismaking met het paranormale en pseudowetenschappelijke en alles dat mensen abnormaal of onbegrijpelijk vinden. Ik start met de goochelkunst, maar heb het onder meer ook over hypnotherapie, astrologie, spiritisme en mystiek. In totaal komen 45 thema’s aan bod. Het tweede deel bevat een letterlijke weergave van een reeks berichten van de overkant die ik als medium mocht ontvangen tijdens vele seances met gelijkgestemden. Inspirerende levenslessen, zin van ons bestaan, onze bestemming na de aardse dood. Ik hoop met het boek de deur op een kier te zetten voor geïnteresseerden, hen iets bij te brengen en te doen nadenken over de zin van ons boeiende leven.”

Zes maanden

Marc heeft zes maanden aan z’n derde boek gewerkt. “Het is tevens m’n laatste. M’n werk is af en het hoofdstuk is afgesloten. Ik zou niet weten wat ik nu nog kan schrijven.”

‘Berichten van de Overkant’ telt 422 bladzijden, kost 19,50 euro (eventueel met 6 euro verzendkosten) en is te bestellen via marc.vanwynsberghe@skynet.be of op 051/20.34.70. Marc stelt zijn nieuwe boek voor op 1 april om 19.30 uur in de bibliotheek van Deerlijk.