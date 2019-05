Berghok speelpleinwerking uitgebrand: vuur werd aangestoken VHS

31 mei 2019

07u31 0 Roeselare Op het Kerelsplein hebben onbekenden woensdagavond brand gesticht aan de lokalen van de speelpleinwerking. Een houten berghok ging in vlammen op. De brand ging gepaard met een grote rookontwikkeling.

Het vuur werd opgemerkt rond kwart na zeven. Bij aankomst van de brandweer stond een houten opslagplaats in brand. Omdat het grote berghok, waarin speelgerief lag opgeslagen, paalt aan een gebouw van de speelpleinwerking, riep de brandweer versterking op. De rook waarmee de brand gepaard ging, was afkomstig van tientallen rubberen banden die in het berghok opgeborgen waren. De brandweer slaagde erin overslag naar het aanpalend gebouw te vermijden. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de brand werd aangestoken, allicht door vandalen. Daarmee is een nieuw, triest hoofdstuk geschreven in het verhaal van vandalisme waarmee het Kerelsplein al langer geconfronteerd wordt. De politie probeert de brandstichter(s) te vinden. De plaats van de brand is intussen afgeschermd omdat er asbest is vrijgekomen.