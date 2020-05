Beperkte schade na isolatiebrandje in nieuwbouwwoning VHS

18 mei 2020

13u10 0 Roeselare Aan het kruispunt van de Molenstraat met de Meelstraat in Roeselare brak maandagmorgen in een nieuwbouwwoning brand uit aan de isolatie. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt.

Arbeiders die aan het werk waren in de woning, moesten iets dichtmaken met een brander. Tijdens die werken vatte echter een stuk isolatie vuur. De situatie was echter snel onder controle. De brandweerlui hadden nadien aan een korte inspectie genoeg om te weten dat ze met een gerust hart weer naar de kazerne konden rijden. Door het incident was de Molenstraat plaatselijk een tijdlang afgesloten voor het verkeer.