Beperkte hinder door realisatie glasvezelaansluitingen CDR

16 mei 2020

Op maandag 18 mei starten op verschillende plekken in de stad werken voor glasvezelaansluitingen. In de periode van 18 mei tot 19 juni zullen er hiervoor grondwerken gebeuren in de Kleine Kerkstraat en de Hippoliet Spilleboutdreef en gevelwerken in de Meensesteenweg. Ook in de Zuidstraat, de Rumbeeksesteenweg en de Bollenstraat worden gevelwerken uitgevoerd, terwijl in de Veldstraat en de Koning Albert I-laan grondwerken ook voor wat hinder voor voetgangers en wie er zich wil parkeren kan zorgen.