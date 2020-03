Beperkt aantal leerlingen doet beroep op opvang in scholen Charlotte Degezelle Sam Vanacker Valentijn Dumoulein

16 maart 2020

15u31 0 Roeselare Heel wat ouders kiezen ervoor om hun kinderen in tijden van corona thuis te houden. In de middelbare scholen in de Mandelstreek daagde bijna niemand op voor opvang, in de kleuter- en lagere afdelingen is dat aantal iets hoger maar het aantal aanwezigen blijft beperkt.

In het Roeselaarse VTI daagden 3 van de 1.280 leerlingen op, in het Tieltse Sint-Jozefsinstituut 2 van de 800 en in Prizma Campus VTI in Izegem niemand. “De leerlingen worden opgevangen door ondersteunend personeel”, vertelt Paul De Brabander, directeur van VTI Roeselare. “Zo kan het lerarenkorps voorbereidingen treffen om onze leerlingen de komende weken toch iets te leren. De dienst ICT deed de nodige voorbereidingen en werkte een handleiding uit. Het is de bedoeling dat we onze leerlingen via de digitale weg taken en mogelijk ook enkele lessen geven. Maar we beseffen maar al te goed dat het niet haalbaar is om alle lessen digitaal aan te bieden want het materiaal is niet voor handen er voor.”

In de kleuter- en lagere scholen lag het aantal opgevangen leerlingen iets hoger. In de Tieltse basisschool De Springplank meldden 2 van de 157 leerlingen zich aan, in Het Beverbos in Lichtervelde 50 van de 360 leerlingen en 25 leerlingen van de 237 in de Prizma Basisschool Heilig Hart in Izegem. “Er worden werkbladen aangeboden en online materiaal dat ook door de leerlingen thuis kan worden gemaakt. Daarnaast worden ook heel wat vrijetijdsactiviteiten uitgewerkt,” zegt Isabel Demeester, directeur van Prizma Basisschool Heilig Hart.”

Ook in MPI Sterrebos in Rumbeke, waar de directie gisteren nog de alarmbel luidde door een groot aantal afwezige leerkrachten, verliep alles vlot. “Er is maar een beperkte aanwezigheid van leerlingen”, zegt Dieter De Baes, algemeen directeur van Scholengroep 26 Mandel en Leie. “Er worden aangepaste werkschema’s gevolgd om de leerlingen in contact te houden met het leren.”