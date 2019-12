Benefiet voor zwaargewonde ex-Baron die uit raam sprong bij brand: “Filip is uit het ziekenhuis ontslagen en heeft tijdelijk onderdak, maar is wel alles kwijt” Charlotte Degezelle

05 december 2019

08u57 11 Roeselare Vier maanden nadat Filip Maekelberg zwaarverbrand en levensgevaarlijk gewond raakte bij een brand in zijn flat organiseren de Krottegemse Ransels op zondag 15 december een benefiet om de ex-Baron van Krottegem een duwtje in de rug te geven. Maekelberg is volop aan het revalideren en heeft een tijdelijk dak boven zijn hoofd. “Hij wil zo snel mogelijk weer in Krottegem komen wonen, maar is alles kwijt”, zegt voorzitter Frank Wauters van de Krottegemse Ransels.

Op zondag 11 augustus brak er brand uit in de flat van Filip Maekelberg, op de hoek van de Ardooisesteenweg met de Spinnersstraat. Filip zag geen uitweg en sprong vanop de eerste verdieping naar beneden. Enkele jongeren kwamen nog aanrennen met een deken om hem op te vangen, maar kwamen net te laat. Maekelberg werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij drie weken in een kunstmatige coma werd gehouden. “Een tijdje zweefde hij tussen leven en dood, maar na maanden in het ziekenhuis is Filip nu aan het herstellen”, weet Wauters.

“Zijn brandwonden zijn genezen en sinds enkele weken is hij, vroeger dan verwacht, ontslagen uit het ziekenhuis. Toch heeft hij nog een lange weg te gaan, maar zijn wilskracht is enorm. Hij woont voorlopig in een huisje aan de Ronde Kom, dat hij twee maanden ter beschikking heeft. Hij kwam al enkele keren op zijn krukken naar Krottegem. Een huzarenstukje voor hem, maar een goeie oefening volgens de artsen. Krottegem zit in Filips hart en het is de enige plek waar hij wil wonen.”

Benefiet

Maar Filip is heel zijn hebben en houden verloren in de brand. De voorbije maanden hebben de Krottegemse Ransels al een hulpactie voor hem opgezet. “We openden onder de naam Hulp aan Filip een bankrekening voor giften, zamelden goederen in en verkochten steunkaarten. Die acties lopen beter dan verwacht, maar Filips materiële noden blijven groot. Daarom organiseren we op zondag 15 december een benefiet, waar we ook de opbrengst van onze acties zullen bekendmaken. Filip kijkt er nu al naar uit en is in de wolken. Hij had nooit kunnen denken dat iemand dit voor hem zou doen en hoopt dat het hem zal helpen snel terug te keren naar Krottegem, naar een woning zonder trappen.”

Tijdens de benefiet in zaal De Kiem in de Sint-Hubrechtstraat 31 kun je smullen van stoofvlees met frietjes, gevolgd door koffie. Dj Straffe Hendrik en enkele verrassingsoptredens zorgen voor de sfeer. Volwassenen betalen zestien euro, kinderen acht euro. De deuren gaan open om 11 uur en inschrijven kan tot 13 december door het juiste bedrag over te schrijven op BE02 1030 6295 9940 met vermelding ‘benefiet Hulp voor Filip’ en het aantal aanwezigen. “Er is in De Kiem plaats voor 150 mensen. Om alles die dag in goede banen te leiden, zijn we nog op zoek naar vrijwilligers”, besluit Frank. Mensen kunnen contact opnemen met Frank op 0475/63.06.51, via info@krottegem.org of door even binnen te lopen in café Breda Jazz in de Bruanestraat 1.