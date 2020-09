Bende koperdieven riskeren tot 18 maanden cel Alexander Haezebrouck

28 september 2020

15u19 0 Roeselare Een bende metaal- en koperdieven van acht personen riskeren celstraffen tussen 6 maanden en 18 maanden voor verschillende diefstallen waarbij metaal werd gestolen. Enkelen van hen werden in 2018 op heterdaad betrapt in de oude Belgacomgebouwen in Roeselare. “Onderzoek legde andere feiten bloot en kon nog verdachten identificeren”, zei het openbaar ministerie.

Van de acht beklaagden verscheen maandag maar één man op de rechtbank. Het gaat om een 30-jarige man uit Gent die aanwezig was in de oude Belgacomgebouwen. “Hij was mee met kennissen en was daar inderdaad aanwezig”, pleitte zijn advocaat. “Maar hij wist niet wat er aan het gebeuren was, hij rookte daar enkel een joint.” Twee slachtoffers stelden zich burgerlijke partij. Zij vragen schadevergoedingen van in totaal zo’n 10.000 euro. Bij een van hen raakte ook zijn wagen beschadigd. Vonnis op 2 november.