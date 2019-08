beMatrix opgenomen in ‘Ones to watch’ van ‘European Business Awards’ CDR

13 augustus 2019

18u10 0 Roeselare beMatrix, fabricant van innovatieve standbouwsystemen, is samen met 65 andere Belgische bedrijven geselecteerd voor de ‘Ones to watch’ van de ‘European Business Awards’ en krijgt zo erkenning voor hun groeiverhaal in een nichemarkt van standenbouw.

beMatrix is in 2004 opgestart door directeurs Stefaan Decroos en Edwin Van der Vennet en kent de afgelopen jaren een immense groei. In vijftien jaar is het omzetcijfer gegroeid van 1 tot 35 miljoen euro, stelt het bedrijf 165 personeelsleden te werk en zijn de beMatrix-systemen verkrijgbaar in 63 landen via vestigingen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk, Scandinavië, Azië en Australië. Decroos en Van der Vennet zijn fier dat ze geselecteerd zijn voor de ‘Ones to watch’. “We zijn enorm trots op deze erkenning en hopen ook de volgende jaren deze positieve spiraal verder te kunnen zetten. We willen dan ook alle medewerkers, de ‘beManiacs’, en onze trouwe klanten en partners bedanken voor hun inzet en vertrouwen in beMatrix de afgelopen jaren.”

Een van de redenen tot opname in de ‘Ones to watch’, naast de sterke, maar stabiele financiële groei, is de inzet van beMatrix op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en het belang van duurzaamheid in de ontwikkeling van de producten. ”De komende jaren willen we nog meer inzetten op marketing en communicatie”, zegt marketingmanager Pieter Lecluyse. “We kunnen de meest fantastische systemen ontwikkelen, maar de mogelijkheden van onze oplossingen moeten nog meer gekend zijn bij onze klanten, de standenbouwers en hun klanten, bedrijfsleiders en marketeers.”

Bedrijven op de lijst ‘Ones to Watch’ kunnen deelnemen aan de European Business Awards. In eerste instantie om nationaal laureaat te worden, vervolgens om een Europese titel in de wacht te slepen.