BeMatrix en Disinfect Group lanceren coronaproof oplossing voor massa-events: “Onze desinfectietunnels zijn de toekomst” Charlotte Degezelle

15 juni 2020

17u19 0 Roeselare Nu de wereld stilaan herademt na de COVID-19-pandemie, blijkt dat veel mensen nog terughoudend zijn om naar grote evenementen of drukbezochte locaties af te zakken. Het Roeselaarse beMatrix en Disinfect Group willen hier een antwoord op bieden met desinfectietunnels op maat die minuscule druppeltjes ontsmettingsmiddel over de bezoekers vernevelen. Die tunnels willen ze wereldwijd in de markt zetten.

Disinfect Group is gespecialiseerd in de creatie van veilige toegangsoplossingen, voor expohallen en beurslocaties, musea, stadions en sporthallen, muziektempels en concertgebouwen, luchthavens en pretparken. Wanneer bezoekers, fans, klanten, gasten of personeelsleden door deze tunnels stappen, wordt een eigen ontsmettingsmiddel in minuscule druppeltjes verneveld. Op die manier onderging iedereen die op de drukbezochte locatie aanwezig is, vooraf een hygiënische en desinfecterende behandeling. “Onze units verhogen niet alleen de veiligheid op een locatie, ze geven alle aanwezigen ook een geruster gevoel”, zegt Dieter Veulemans, oprichter van Disinfect Group. “Op die manier groeit het vertrouwen van bezoekers om opnieuw naar dergelijke drukke plaatsen te durven komen.”

Van kop tot teen desinfecteren

Zij bundelen nu de krachten met beMatrix, fabrikant van modulaire standenbouwsystemen gevestigd in de Wijnendalestraat. Concreet wordt beMatrix de officiële leverancier van het kadersysteem voor de opbouw van de desinfectietunnels van Disinfect Group. Die kaders geven Disinfect Group de mogelijkheid om toegangsoplossingen op maat te bouwen die aangepast zijn aan de capaciteit van elk gebouw. “We zijn trots dat we als partner van Disinfect Group kunnen bijdragen aan de heropstart van de activiteiten op deze grote locaties”, zegt Frederic Libbrecht, sales director bij beMatrix. “Onze kadersystemen zijn zeer gebruiksvriendelijk en kunnen zonder gereedschap in elkaar worden gezet. Ze bieden Disinfect Group de mogelijkheid om bezoekers van kop tot teen te desinfecteren, hun temperatuur te meten of ze te tellen. Op onze LEDskin-schermen kunnen bovendien ook informatieve videoboodschappen of promofilmpjes afgespeeld worden.”

Volgens Tom Eatenton, CEO van Disinfect Group, is de rol van beMatrix een pak crucialer dan enkel het leveren van het kadersysteem. “Dit partnership is zeer belangrijk om onze productie- en leveringscapaciteit te vergroten en ons als een wereldwijde aanbieder van toegangsoplossingen te positioneren”, vertelt hij. “BeMatrix is de wereldwijde leider op het vlak van modulaire (standenbouw)systemen en dankzij hun ondersteuning zullen we zowel onze geografische dekking snel kunnen uitbreiden als toonaangevende oplossingen kunnen aanbieden aan onze klanten.”

Aanpasbaar aan bezoekersaantal

Beide bedrijven willen samen de angst wegnemen om opnieuw grote events of drukke locaties aan te doen en zo die sector, die op apegapen ligt door de coronacrisis, helpen aanzwengelen. “Onze desinfectietunnels, met 1 tot 16 doorgangen, kunnen we perfect aanpassen aan de verwachte bezoekersaantallen van beurzen, festivals, sportwedstrijden, noem maar op. We installeren ze zowel buiten als binnen”, aldus Eatenton. “We zijn ervan overtuigd dat deze tunnels de toekomst zijn in het post-coronatijdperk.”