Belgische zonnewagen BluePoint uitgerust met Roeselaarse toptechnologie van BO-Solutions

18 juli 2019



BO-Solutions uit de Zwaaikomstraat is officieel leverancier van het Belgische Agoria Solar Team dat in oktober zal racen met een zonnewagen op de World Solar Challenge 2019 in Australië. 19 ingenieursstudenten van de KU Leuven werkten exact een jaar aan het ontwerp en de bouw van de BluePoint, de achtste zonnewagen van het Belgische Agoria Solar Team. Ook BO-Solutions, gespecialiseerd is in hoogtechnologische precisieonderdelen voor de industriële en automotive sector, levert een bijdrage. Deze week kwam Filip Gepts van het Agoria Solar Team de laatste stukken voor BluePoint ophalen bij het bedrijf. “We helpen graag jong talent met projecten die bijdragen aan een betere wereld. Dit is op vandaag meer dan ooit een engagement dat we met zijn allen moeten aangaan”, aldus Bart Vandepitte, zaakvoerder van Bo-Solutions. “Maar evengoed hopen we hiermee jongeren te sensibiliseren voor de uitdagingen van morgen en hen te inspireren om te kiezen voor techniek.” Dankzij haar innovatieve technologie en expertise hoopt BO-Solutions het studententeam te helpen hun droom te verwezenlijken om de snelste zonneauto ter wereld te maken. “Dit is ontegensprekelijk een knap staaltje van ondernemen met een visie. Tot diep in de Australische outback, waar mens, natuur en technologie één worden. Wij wensen onze Belgen alle succes toe Down Under”, besluit Bart.