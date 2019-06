Belgische top Kubb toont hun kunnen tijdens tornooi op domein Klein Seminarie CDR

18 juni 2019

Familie- en vriendenploeg Rummikubb organiseert op zaterdag 22 juni een kubbtornooi binnen de KF ranking van België op de grasvelden van het Klein Seminarie langs de Zuidstraat. Kubb, overgewaaid uit Zweden, is een buitenspel waar twee teams het tegen elkaar opnemen om op een afstand met houten stokken elkaars blokken om te gooien en zo de aanval op de koning in te zetten. De KF ranking verwijst naar het feit dat organisator Rummikubb aangesloten is bij de Belgische Kubbfederatie. Het tornooi maakt dan ook deel uit van de Belgische competitie. Alle Belgische topteams worden verwacht met daar bovenop de Kubboys, de Belgische kampioen 2018, en verschillende spelers van de Belgische delegatie die België de titel van Europees Kampioen 2018 hebben bezorgd. Het tornooi start zaterdag om 9 uur en eindigt omstreeks 17.30 uur. Rummikubb stelt hun tornooi open voor jong en oud, beginners en gevorderden. De deelnemende teams vormen doorheen de eerste matchen reeksen zodat aan elkaar gewaagde ploegen tegenover elkaar komen te staan en dingen naar het hoogste schavot in hun reeks. Voor alle finalisten van de verschillende reeksen worden mooie prijzen voorzien. Doorheen de dag wordt drank en eten aangeboden. Ook aan de allerkleinsten wordt gedacht met kinderspelen. Tijdens het tornooi kunnen deelnemers exclusief op het terrein van het Klein Seminarie parkeren. Info en inschrijvingen via www.kubbfederatie.be/toernooien/rummikubb-cup-3.