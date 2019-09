Belgische primeur voor Omloop van Vlaanderen: speel gratis nieuw videospel WRC 8 CDR

05 september 2019

12u26 17 Roeselare De Omloop van Vlaanderen mag tijdens de jubileumeditie uitpakken met een Belgische primeur. Het publiek krijgt de kans om gratis kennis te maken met het videospel WRC 8.

“We hebben het voorrecht om dit spel tijdens onze rally aan het publiek voor te stellen”, zegt Wouter Muylle, organisator Omloop van Vlaanderen. “Dit betekent dat er op de belevingsruimte (de rotonde aan JB Motorsport in de Zwaaikomstraat 1, nvdr) een promowagen geplaatst wordt en dat het publiek daar WRC 8 kan ontdekken en uitproberen. We hopen dat veel mensen van die gelegenheid gebruik zullen maken. Voor ons is dit een extra troef, want de Omloop van Vlaanderen is de enige plaats in België waar de promostand aanwezig zal zijn. Ik doe dan ook een oproep naar alle fans van het WRC-videospel om vanaf vrijdagnamiddag tot zaterdagavond langs te komen en de nieuwe versie van WRC 8 bij ons, in avant-première, uit te proberen.”

De WRC 8-promowagen is geopend op vrijdag 6 september van 14 tot 22 uur en op zaterdag 7 september van 10 tot 22 uur. Meer info op www.omloopvanvlaanderen.be.