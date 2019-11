Shopping Roeselare Gesponsorde inhoud Belgisch shoppen? In deze 5 hotspots in modestad Roeselare scoor je allerlei moois Aangeboden door Shopping Roeselare

12 november 2019

10u00 0

Een korte test: hoeveel Belgische merken kan jij opsommen? Twee op de drie landgenoten zegt er geen enkele te kennen. En dat terwijl Belgische mode, accessoires en beauty werkelijk overal te vinden zijn. In Roeselare alleen al verkopen meer dan zestig winkels Belgische merken. Bezocht je deze vijf al?

Four Roses + Bronson

Mooie kleding komen beter tot haar recht wanneer ze als gegoten zit. Daarom besteedt Lien De Vroe, het creatieve brein achter Four Roses, veel aandacht aan een goede pasvorm. Het Belgische merk brengt maar twee collecties per jaar uit, dus Lien heeft genoeg tijd om de snit te perfectioneren, de juiste stoffen en garen bijeen te zoeken en duurzame items te ontwikkelen. En dat merk je. Elk stuk is geïnspireerd door de nieuwste trends en past in een kleurgroep, zodat je binnen de collectie eindeloos kan mixen en matchen. Zo’n anderhalf jaar geleden opende Four Roses een eerste brand store in Roeselare. Heren op zoek naar elegante slow fashion komen ook aan hun trekken dankzij Bronson, de mannelijke tegenhanger.

Delaerestraat 17, Roeselare. www.fourroses.be.

Dolciumi

Damesboetiek Dolciumi heeft haar naam niet gestolen. Het Italiaanse woord betekent ‘snoepgoed’ en ja, de mode is hier om van te smullen. Naast een paar buitenlandse merken vind je veel moois van eigen bodem, zoals de collectie van Senso. Het jonge damesmerk is elegant en vrouwelijk met een sportieve touch. Ook Giovane, Pauline B en Duranti combineren comfort en stijl op een onberispelijke manier.

De Munt 38, Roeselare. www.facebook.com/dolciumiroeselare.

Goethals Juweliers

Geen enkele look is compleet zonder de juiste accessoires. Bij Goethals Juweliers selecteren Jo De Peuter en Anne Decoene met veel zorg de mooiste en meest hoogwaardige juwelen. Dus natuurlijk zit er heel wat Belgisch moois in hun aanbod, van Davice, Moondrops en Roos 1835 tot Atelier P.

Ooststraat 64-66, Roeselare. www.goethalsjuweliers.be.

Ici Paris XL

Iedereen kent Ici Paris XL. Maar wist je ook dat de winkel Belgische roots heeft? Oprichters Arthur en Gusta Brenig wilden de luxeproducten die ze in Parijs ontdekten, voor iedereen in België toegankelijk maken. Dus openden ze in 1968 hier hun eerste parfumerie, in de Brusselse wijk Ixelles, toepasselijk genaamd ‘Ici Paris à Ixelles’. Intussen telt de beautyspecialist bijna driehonderd winkels in België, Nederland en Luxemburg. Check in het aanbod de professionele make-upproducten van BE Creative Make-up, het Belgische merk van Ici Paris XL zelf.

Ooststraat 28, Roeselare. www.iciparisxl.be.

Veritas

De geschiedenis van Veritas gaat terug tot 1892, toen een zekere Jean-Baptiste Leestmans een oude handwerkwinkel kocht in hartje Antwerpen. Vandaag kan je in de honderdenvijf vestigingen van Veritas niet alleen naaibenodigdheden en DIY-hebbedingen kopen, maar ook hippe accessoires, beenmode en comfortabele kleding. Sommige stuks daarvan zijn op-en-top Belgisch. Zo verkoopt Veritas shapewear, kousen en panty’s van huismerk Insua en vrolijke sokjes van van sOxi. Eerder verscheen een tijdelijke collectie door Belgische illustratrice Eva Mouton en nu stunt Veritas met een designercollab met Veronique Branquinho. De Vlaamse modeontwerpster creëerde veertien patronen en een collectie handtassen, panty’s en kniekousen voor Veritas. Hebben!

O.a. Ooststraat 89, Roeselare. www.veritas.be.

Al dit Belgisch moois shop je tijdens de Nationale NINA-dag op 16 november met extra korting. En in Roeselare vind je het allemaal op een steenworp van elkaar. Parkeren, lunchen én shoppen op de Nationale NINA-dag doe je er zonder enige zorgen.