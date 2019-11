Belfiuskantoor Roeselare kleurt rood voor Rode Neuzen Dag: “Quizzen en theater maken voor het goede doel!” Redactie

21 november 2019

10u00 0 Roeselare De laatste rechte lijn naar Rode Neuzen Dag is ingezet en overal in Vlaanderen duiken initiatieven op om Vlaanderen rood te kleuren. In de provincie West-Vlaanderen zorgen de Belfiuskantoren van Roeselare-Tielt voor een record aantal verkochte Rode Neuzen en Rode Neuzen Dag-gadgets. Zo eindigde de kantorenzone bij de vijf Belfiuskantoren die het meeste geld konden ophalen voor Rode Neuzen Dag. Wij vroegen aan Sofie Tack van Belfius Roeselare hoe ze dit klaarspeelden.

De Rode Neuzen verkopen in de Belfiuskantoren van Roeselare-Tielt als zoete broodjes. “De verkoop is absoluut één van de factoren, maar de grote opbrengst die we met onze kantoren konden binnenhalen heeft ook te maken met een aantal zeer gerichte acties die we georganiseerd hebben om Rode Neuzen Dag te ondersteunen”, vertelt Sofie Tack van Belfius Roeselare. “Vanuit ons maatschappelijk engagement als bank dragen we graag ons steentje bij aan dit goede doel.”

Quizzen en theater voor het goede doel

“Op 16 oktober organiseerde de regiodirecteur van Roeselare-Tielt een Rode Neuzenquiz in Berchem die 1.900 euro heeft binnengehaald. Een suces dus werd besloten om een tweede ronde te organiseren op 14 november in Gent. Alle medewerkers van Belfius Bank werden uitgedaagd om deel te nemen met oog op het inzamelen van zo veel mogelijk geld. Een initiatief dat onze regiomanager al sinds jaar en dag organiseert trouwens”, vertelt Sofie. “Er waren meer inschrijvingen dan plaatsen, dus volgend jaar gaan we voor een grotere zaal voor de Rode Neuzenquiz!”

Naast de regiomanager zette ook kantoordirecteur van Belfius Roeselare Stefaan Thorrez iets op poten. “Hij organiseerde een Rode Neuzentoneel in Rumbeke op donderdag 24 oktober. Een mooi stuk dat hij samen met zijn dochter, actrice Silke Thorrez, opvoerde voor collega’s en sympathisanten. De opbrengst van de toneelvoorstelling ging integraal naar Rode Neuzen Dag”, zegt Sofie. “Twee heel uiteenlopende acties die heel wat opbrengst genereerden voor Rode Neuzen Dag.”

Actievoerders

Naast eigen acties heeft het kantoor ook samengewerkt met een aantal actievoerders. De actiefste? Dat is volgens Sofie van Belfius Daisy Demarez van ‘Anthe Coaching’ in Pittem. “Als actie organiseerden wij op 5 oktober een fuif in Pittem”, vertelt Daisy. “Met een klein team organiseerden wij dit om geld in te zamelen voor Rode Neuzen Dag. Daarnaast verkochten wij ook goodies. Als kinder- en jongerencoach is het voor mij vanzelfsprekend om me in te zetten voor Rode Neuzen Dag. In totaal konden we rond de 6.000 euro inzamelen voor Rode Neuzen Dag.”