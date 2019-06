Shopping Roeselare Gesponsorde inhoud Beleef de Roeselaarse Batjes met je vriendinnen. Dankzij deze planning mis je niets! Advertorial van Shopping Roeselare

13 juni 2019

Veel winkels, leuke restaurants, cafés en koffiebars: wat heeft een mens nog meer nodig? Stevige kortingen misschien? Trommel je vriendinnen alvast op om op 21, 22, 23 en 24 juni naar Roeselare af te zakken. Want in deze supergezellige shoppingstad is het opnieuw tijd voor de ‘Batjes’.

Wie onze dagplanning volgt langs de verschillende toffe plekjes hoeft niets te missen. Parkeren doe je bovendien goedkoop op een van de centrumparkings in de stad.

10.00: Je kunt de dag nergens beter starten dan bij POP in de Noordstraat. Ga je voor een stevig en uitgebreid ontbijt of liever een gezonde yoghurtbowl met granola on the go? Eén ding is zeker, je doet er meteen de nodige krachten op voor een pittige shoppingdag.

11.00: We zouden je naar Dhondt en VIDA Design op De Munt kunnen sturen om er de perfecte cadeautjes te scoren. Maar eerlijk, de kans dat je uit deze winkels stapt zonder iets voor jezelf gekocht te hebben, is klein. Bij Dhondt vind je tal van leuke kookspullen. Na een bezoek aan woonwinkel VIDA Design aan de overkant krijg je dan weer spontaan zin om heel je inboedel door het raam te gooien en aan een complete restyling te beginnen. De zaakvoerders hebben de hipste merken in huis. De shop was een van de eerste op De Munt. Intussen werd de winkel al drie keer uitgebreid. Zegt genoeg, volgens ons.

11.30: “Bringing the soul back to the city.” Roeselare had nog nét een café als De Lange Giraf nodig. Althans, dat vonden de mannen achter Viva Verne. En dus openden ze ‘m zelf maar in de Zuidstraat. De sfeer van Rotterdam? Die vind je in De Lange Giraf. Wie op zoek is naar het gezelligste terras van Roeselare: zoek vooral niet verder. Je neemt er plaats tussen de planten en lichtslingers: de ideale plek om mensen te kijken.

12.30: Begint je maag al te knorren? Genoeg om 2,3 kilogram spaghetti naar binnen te werken? Wie de XL spaghetti challenge aangaat en de volledige portie opeet, hoeft niets te betalen bij Mister Spaghetti in de Nonnenstraat. Echte pastaverslinders zullen hier zeker hun gading vinden. Je kunt er enkel spaghetti eten, maar wel spaghetti in alle vormen en maten en met een eindeloos gamma aan sausjes. Er wordt ook glutenvrije spaghetti geserveerd. Nog niet overtuigd? Mister Spaghetti begon in zowat het kleinste horecapandje van Roeselare. Intussen zijn ze verhuisd én kwamen er verschillende vestigingen bij over heel Vlaanderen. Na een lunchpauze hier ben je weer helemaal klaar om de winkelstraten in te trekken en ‘batjes’ te doen.

18.00: Na al dat shoppen hebben jullie wel een lekkere cocktail verdiend. De drukte even ontvluchten? Dan sturen we je wat verderop in de Zuidstraat, naar The Londoner. Lowie Duthoit ontvangt je in zijn sfeervolle bar en schenkt je precies de cocktail waar je zin in hebt. Twijfels? Hij staat je met raad en daad bij. Maar ook in café Romen in de Nonnenstraat kan je terecht om gezellig te aperitieven. Bij mooi weer is het er leuk toeven in de binnentuin. Nikolas en zijn vrouw Eline ontvangen je met open armen in hun mooie interieur.

19.00: Van aperitieven alleen raakt je maag natuurlijk niet gevuld. Dat lukt wel bij deze twee fijne adressen. Je hebt de keuze tussen Bon Appetit in de Vlamingstraat voor een mooie, wat klassiekere kaart, en B’artiste in de Zuidstraat voor drinks & bites in een losse setting. Hier staat foodsharing centraal. Je kiest zelf enkele gerechtjes uit de vitrine. Kan je niet kiezen? Vraag dan naar de ‘goesten’ en laat je verrassen door de chef.

Komen jullie op vrijdag 21 juni langs? Trek dan ’s avonds zeker naar ’t Vat van Rodenbach op de Grote Markt! Veel winkels zijn open tot 21 uur. Op 22, 23 en 24 juni is er braderie met animatie en optredens. Alle info vind je op www.shoppingroeselare.be en op de Facebookpagina www.facebook.com/shoppingroeselare/.