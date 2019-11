Bejaarde dame belandt met wagen in beek langs wandel- en fietspad LSI

14 november 2019

12u17

Bron: LSI 12 Roeselare Langs een wandel- en fietspad aan het voetbalterrein van Dosko Beveren langs de Izegemseaardeweg in Roeselare is donderdagvoormiddag een 83-jarige dame met haar wagen in een beek beland. Een toevallige wandelaar merkte haar voertuig op en verwittigde de hulpdiensten.

Wellicht was de vrouw verward, want ze was ter hoogte van ontmoetingscentrum De Nieuwe Deure in Beveren (Roeselare) het smalle fiets- en wandelpad, dat verboden is voor voertuigen, verder gevolgd met haar Peugeot 206. In een bocht naar links reed ze op de koop toe nog eens rechtdoor, ramde enkele houten omheiningspalen en gleed naar beneden de beek in. De wagen bleef met de neus in het water steken.

“Ik wandelde met mijn hond voorbij en zag dat die houten omheining met zware balken vernield was”, vertelt Gerard Pille uit Zwevegem. “Ik was daar wat kwaad over en ging dichter kijken. Toen hoorde ik plots het geluid van ruitenwissers die heen en weer gingen. Pas toen zag ik de wagen. De vrouw was wat verward en slaagde er aanvankelijk niet in haar gsm te nemen of te gebruiken. Tot ze plots zelf telefoon kreeg en ook haar garagist kon verwittigen. Ze vertelde dat ze net van het ziekenhuis kwam en leek niet te weten dat ze in Beveren was. Ze leek me niet echt gewond, maar ze hield er wel natte voeten aan over.”

De hulpdiensten slaagden er snel in de automobiliste uit haar voertuig te halen. Uit voorzorg werd ze naar het ziekenhuis overgebracht.