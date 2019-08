Beitemnaars verzetten zich tegen bouw zendmast: “Het is niet bewezen dat stralingen van zo’n mast geen gevolgen hebben op de gezondheid” Charlotte Degezelle

07 augustus 2019

17u31 6 Roeselare De buurtbewoners van de Kortewagenstraat in Beitem verzetten zich tegen de plannen van Astrid om in de buurt een zendmast van 42 meter hoog te bouwen. “Dat gevaarte zou op amper dertig meter van de eerste huizen worden gebouwd”, zeggen ze. Ze vrezen visuele hinder en gevolgen voor hun gezondheid door de straling van de mast. De buurt heeft al meer dan tweehonderd handtekeningen verzameld tegen de zendmast.

‘Hier geen zendmast!’. Met enkele spandoeken maken de omwonenden van de Kortewagenstraat duidelijk hoe ze tegenover de vergunningsaanvraag van Astrid staan. De gespecialiseerde telecomoperator voor de hulp- en veiligheidsdiensten wil een telecommunicatiestation bouwen in een weide achter de tuinen van de Kortewagenstraat. “Toen we vorige maand de vergunningsaanvraag zagen, zijn we meteen het dossier gaan inkijken in het stadhuis. We vroegen ons toen nog vooral af wat een telecommunicatiestation inhield”, vertelt Els Van Brabant, woordvoerster van de ongeruste bewoners. “Toen bleek dat het om een zendmast van 42 meter gaat, ontstond er al snel paniek en verenigden de buren zich tegen de mast. We zijn niet tegen Astrid en beseffen hoe cruciaal een goeie communicatie tussen de hulpdiensten is. Maar we zien het niet zitten dat hier een stalen constructie gebouwd wordt die nog een hoger is dan de Beitemse kerk.”

Bezorgdheden

Volgens de buurt is de uitgekozen locatie ook niet gepast voor de bouw van een zendmast. “Dat gevaarte zou op amper dertig meter van de eerste huizen worden gebouwd en vlak bij nieuwe woonwijken. Die gezinnen kozen voor Beitem, de tweede snelst groeiende wijk van Roeselare, voor het landelijk karakter en dan duikt zo’n mast op. Dat betekent visuele hinder voor alle omwonenden, maar ook voor iedereen die gebruik maakt van de Kezelbergroute. Onze grootste bezorgdheid is de mogelijke impact op onze gezondheid. Het is nog altijd niet bewezen dat stralingen van zo’n mast geen gevolgen hebben en buitenlandse studies raden zelfs aan om een afstand van minstens vierhonderd meter te bewaren tussen zendmasten en de bewoning. Vijftig jaar geleden was men zich ook nog niet bewust van de gezondheidseffecten van asbest en kijk nu. Wie zegt trouwens dat de zendmast op termijn niet onderverhuurd zal worden aan andere telecomoperatoren waardoor de straling nog zal toenemen?”

Bezwaarschrift

Als het van de omwonenden afhangt, moet Astrid zijn huiswerk opnieuw maken. “We zijn ervan overtuigd dat er voldoende alternatieve locaties in de buurt zijn voor die zendmast.” De buurt bundelde zijn bezorgdheden in een bezwaarschrift. “Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 17 augustus. Volgende week gaan we onze bezwaren afgeven in het stadhuis. Nu al verzamelden we meer dan tweehonderd handtekeningen, wat toch aantoont dat Beitem geen vragende partij is voor de zendmast. We hopen dan ook dat we gehoord worden.”