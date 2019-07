Beiaardier speelt concertsuite uit Belle en het Beest CDR

17 juli 2019

07u26 0

Elke donderdagavond ben je welkom in de tuin van de dekenij langs de Vrouwenstraat 2 om te genieten van de beiaardconcerten die gebracht worden vanuit de toren van de Sint-Michielskerk. Op donderdag 18 juli brengt beiaardier Wim Berteloot om 20 uur een concertsuite uit Belle en het Beest. Het beiaardspel wordt afgewisseld met West-Vlaamse liedjes, gebracht door Benjamin en Kobe Sercu. Tijdens komende concerten worden er onder meer bekende televisie- en filmtunes gebracht, West-Vlaamse verhalen verteld en muziek uit diverse landen en continenten gebracht. Op 21 juli en15 augustus, telkens om 14.30 uur, is er tevens de kans om de toren van de Sint-Michielskerk te bezoeken. Meer info via https://www.roeselare.be/sites/default/files/bijlage/Kalender%20Roeselaarse%20Klokkengilde%202019.pdf.