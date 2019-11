Behoud voor onze sterrenrestaurants in nieuwe Michelingids CDR

18 november 2019

Op de Horeca Expo in Gent is de Michelin Gids België en Luxemburg 2020 voorgesteld. België krijgt er met Cuchara in Lommel één nieuwe tweesterrenzaak bij en La Canne en Ville in Elsene, L.E.S.S. in Brugge, Souvenir in Gent, Ogst in Hasselt, EssenCiel in Leube, Sir Kwinten in Sint-Kwintens-Lennik en Le Gastronome in Paliseul krijgen allen hun eerste ster. Voor de Mandelstreek verandert er niets. Zowel La Durée in Izegem als Restaurant Boury in Roeselare behouden hun twee sterren. Angelo Rosseel van La Durée kreeg z’n eerste Michelinster in 2008, in 2013 volgde de tweede ster. Tim Boury opende zijn zaak in 2010 en werd na nog geen jaar al beloond met een eerste ster. De tweede volgde in 2017.