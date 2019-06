Begeleiding voor agressieve ex en buur LSI

24 juni 2019

Een 42-jarige vrachtwagenchauffeur uit Roeselare is door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot vijftien maanden celstraf omdat hij agressief was tegen zijn ex en buren. Als hij zich psychologisch laat begeleiden en geen alcohol meer drinkt, blijft de celstraf grotendeels voorwaardelijk.

Na zijn scheiding raakte Dominique D. gefrustreerd omdat hij zijn dochters nog amper zag. Onder invloed van medicatie en alcohol stak hij op 9 maart 2018 twee banden van de wagen van zijn ex stuk. De dag nadien bracht hij nog wat beschadigingen toe. Op 14 september 2018 moesten vier banden van haar wagen er aan geloven. Even later deelde hij met een wapenstok nog klappen aan buren uit. De politie kon twee boksbeugels, een nunchaku en een telescopische wapenstok in beslag nemen. D. vloog even in de cel maar laat zich nu al psychologisch begeleiden en drinkt geen alcohol meer.