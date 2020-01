Bedrijven vinden geen geschikt personeel meer, dus lanceren ze zelf nieuwe opleiding: “De uitdaging is om talent te vinden, te vormen en te houden” Charlotte Degezelle

20 januari 2020

14u39 0 Roeselare Hogeschool Vives, VTI Roeselare en enkele regionale bedrijven pakken samen het nijpend tekort aan gekwalificeerde werknemers in de maakindustrie aan. Ze lanceren de nieuwe graduaatsopleiding Productiebeheer in de Maakindustrie, een tweejarige opleiding die in september start en voor de helft op de werkvloer wordt gegeven.

West-Vlaanderen is een ondernemende regio, maar veel bedrijven vinden steeds moeilijker geschikt personeel. Dat beaamt zaakvoerder Guy Maenhout van het graanverwerkende bedrijf Maselis. “We ervaren een groot gebrek aan operatoren en technische profielen”, zegt Maenhout. “Maar alle maakbedrijven zijn op zoek, waardoor het extra moeilijk is. Iedereen zit in diezelfde kleine vijver te vissen. Verschillende bedrijven zijn net door dat gebrek aan werkkrachten al verkast naar het buitenland.”

Ervaringsgerichte opleiding

Om daar iets aan te doen, bundelen hogeschool Vives, scholengroep Sint-Michiel campus VTI Roeselare en de maakbedrijven nu de krachten en lanceren ze een nieuwe opleiding. De graduaatsopleiding Productiebeheer in de Maakindustrie, die vanaf september wordt opgestart, moet de nood aan gekwalificeerden in de maakindustrie invullen. “De maakindustrie is steeds geavanceerder, steeds hoogtechnologischer. De uitdaging is om talent te vinden, te vormen en te houden. Het onderwijs moet op de kar springen en technisch en technologisch competente profielen afleveren”, reageert Veerle De Mey, studiegebieddirecteur Industriële Wetenschappen & Technologie bij Vives. “De nieuwe graduaatsopleiding is een tweejarige opleiding en de lessen zullen plaatsvinden in de gebouwen van het VTI, het PCLT en Vives. Daarnaast zullen de studenten bijna de helft van de tijd doorbrengen in bedrijven, waar ze kennis kunnen opdoen op de werkvloer. Al in het eerste kwartaal van hun opleiding behalen ze hun heftruckcertificaat en een veiligheidsattest. Om de opleiding te kunnen starten, is geen specifieke vooropleiding nodig. Alle technische profielen kunnen er terecht. We richten ons trouwens niet alleen tot 18-jarigen, maar ook mensen die een extra diploma willen voor een carrièreswitch of die willen doorgroeien op de werkvloer kunnen bij ons terecht.”

Pioniersmoment

Algemeen directeur van Vives Joris Hindryckx noemt de nieuwe opleiding een pioniersmoment. “Hogescholen mochten tot nu toe alleen bacheloropleidingen organiseren. Sinds dit jaar komen er ook graduaatsopleidingen bij. Dat is een grote aanpassing voor ons, maar een meerwaarde voor de maatschappij. Het is een nieuw niveau van onderwijs dat een antwoord zal bieden op de drop out in het hoger onderwijs en de tewerkstellingsgraad van de jongeren ten goede zal komen. Bovendien is het voor ons een kans om campus Roeselare, toch goed voor 1.200 studenten, te laten groeien. We hopen in de toekomst nog andere nieuwe graduaatsopleidingen te kunnen opstarten, maar dat moet ons ingegeven worden uit de beroepssectoren.”

Meer info op www.vives.be/nl/campussen/roeselare/campus-roeselare.