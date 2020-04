Bedrijf investeert 25.000 euro in ‘coronaveilige’ werkomgeving: “Iedereen zijn persoonlijk toilet” Charlotte Degezelle

08 april 2020

12u26 6 Roeselare Rolbruggenproducent Cluma in de Kachtemsestraat in Roeselare heeft deze week de productie weer opgestart met een minimumbezetting, inclusief een gedetailleerd coronabeleid, dat onder andere persoonlijke toiletten en het meermaals opmeten van de temperatuur omvat. De onderneming investeerde 25.000 euro in een veilige werkomgeving.

Sinds deze week is er weer activiteit bij rolbruggenproducent Cluma, al is het dan met een minimale bezetting. De werknemers werken weer orders af en kunnen dit in de veiligste omstandigheden doen dankzij een verregaand veiligheidsbeleid. Zo hangen er iedere twee meter informatieposters aan de muur en werden meer dan tien handgelpompen aan de muur bevestigd. En dat is nog maar het begin. “Met een ‘coronaroute’ door ons bedrijf, is de kans nihil dat medewerkers elkaar moeten kruisen. Er kleven pijlen op de grond en de looprichting is netjes afgebakend”, legt marketingverantwoordelijke Shirley Kluits uit. “Bij de drankenautomaat staan tissues en ontsmettende doekjes, zodat je met een gerust hart nog een gratis koffie uit de automaat kunt nemen. Iedere werknemer heeft zijn eigen pak wegwerphandschoenen. Bovendien zijn er in het bedrijf vijftien ontsmettingssprays die kunnen gebruikt worden om zelf een extra hygiënische omgeving te creëren.”

Op je strepen staan

In de refter werden alle tafels uit elkaar gehaald en zitten medewerkers minstens twee meter uit elkaar. “Het voelt raar, maar tegelijk veilig”, zegt directeur Xavier Decock. “Ik zie er persoonlijk op toe dat iedereen de afstand respecteert op de werkvloer. Ik moedig ook iedereen aan om op zijn strepen te staan, mocht dat door collega’s worden overtreden. Een gratis cursus assertiviteit als positieve noot in deze bijzondere tijden.”

De temperatuur van de medewerkers wordt een paar keer per dag opgemeten en een werknemer die hoest, gaat onherroepelijk naar huis. Alle bedienden werken van thuis uit en in het atelier zijn zes mensen aan het werk. “Iedereen krijgt ook zijn persoonlijk toilet”, gaat Decock verder. “Op de toiletdeuren hangen de namen van de medewerkers en dat geeft toch een apart gevoel van belangrijkheid. Daarnaast behoudt iedere arbeider zijn eigen materiaal in het atelier en als er echt iets uitgewisseld moet worden, gaat er een grondige ontsmettingsbeurt aan vooraf.”

Directie laat wedde vallen

Naast een veilige werkomgeving, willen de bestuurders ook solidair zijn met hun werknemers. Ze laten hun wedde voor deze maand vallen. “De medewerkers van Cluma verdienen de beste zorgen. Voor onze medewerkers met technische werkloosheid past het bedrijf bij tot het normale loon”, vertelt oprichter en bezieler van Cluma Dirk Maes. “Het menselijk kapitaal is het belangrijkste onderdeel van ons bedrijf. Het is dan ook onze plicht de werknemers ook financieel niet in de steek te laten.” Eerder in deze coronacrisis doneerde Cluma al mondmaskers aan het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout.