BDO lanceert virtuele jobdag voor studenten via livestream en chatsessies Charlotte Degezelle

08 april 2020

08u42 0 Roeselare BDO wacht het einde van de lockdown-maatregelen niet af om extra personeel te rekruteren. Het adviesbureau gespecialiseerd in financiële dienstverlening, met kantoor in het Westwing Park aan de Kwadestraat, organiseert op vrijdag 10 april voor het eerst in zijn bestaan een virtuele jobdag.

Dat doet het via het chatplatform van de Brusselse start-up Winch. Via livestream en chatsessies werft BDO 30 gemotiveerde studenten aan om vanaf september hun professionele loopbaan te starten bij de internationaal opererende adviesorganisatie. Als het een succes is, zal BDO in de toekomst meer virtuele jobdagen organiseren om personeel te vinden. “Niemand weet hoe lang de preventiemaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan nog zullen duren”, zegt Florence Cornélis, Recruitment Manager bij BDO. “Bij BDO zit ondernemen in het DNA. Dus besloten we een alternatief te zoeken om studenten te ontmoeten en hen uit te leggen welke carrières ze kunnen uitbouwen bij BDO. Zo komen ze te weten hoe een typische dag als accountant, auditor, jurist of consultant bij BDO eruitziet en ondervinden ze onze bedrijfscultuur aan den lijve.”

De virtuele jobdag verloopt identiek aan een klassieke jobbeurs. Het enige verschil is dat studenten van thuis uit een job kunnen vinden. Ze leren hun toekomstige collega’s kennen via een livestream en vragen hen via chatsessies hoe het is om te werken voor BDO. Dat laatste maakt volgens BDO dat een virtuele jobbeurs een grote troef heeft ten opzichte van een klassieke jobdag. “Een virtuele jobbeurs is voor studenten misschien wel minder intimiderend”, aldus Cornélis. “Niet iedereen durft op een klassieke beurs vragen te stellen op onze stand. Bij de virtuele jobdag kunnen ze hun vragen ook anoniem stellen. Dat verlaagt de drempel om tot bij ons te komen.”

Studenten die op zoek zijn naar een job vanaf september of een uitdagende stage bij BDO en vrijdag willen deelnemen aan de virtuele jobdag, schrijven zich in via de Facebook-pagina van de jobdag. Ze kunnen zelf op voorhand al vragen doorsturen die de rekruteerders van BDO tijdens de livestream zullen beantwoorden. Dat kan via deze link.