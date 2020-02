Battesimo legt mama’s in spe in de watten met Happy Mom to be Event Charlotte Degezelle

21 februari 2020

07u12 2

Battesimo langs de Oekensestraat 161 organiseert op woensdag 4 maart het eerste Happy Mom to be Event. Ze slaan hiervoor de handen ineen met zeven andere zaken uit Roeselare en omgeving. Het wordt een leuke avond in twee sessies, van 18 tot 19.30 uur en van 19.30 tot 21 uur, waar ze de laatste trends in doopsuiker en geboortekaartjes laten zien. Maar de toekomstige mama ontdekt er ook leuke andere partners rond zwangerschap, geboorte en baby. Zo zijn er vroedvrouwen, een newbornfotograaf, een beautytrainer, een eventplanner, specialisten in cupcakes, taarten, babywelness, pretechografie,... aanwezig bij wie ze meer info krijgen of vragen kunnen stellen. Dit allemaal in het gezelschap van een hapje en een drankje. Elke ingeschreven ‘mom to be’ ontvangt ook een goed gevulde goodiebag en onder de aanwezige mama’s in spe worden heel wat leuke prijzen verloot. De plaatsen zijn beperkt en inschrijven kan via info@battesimo.be. Meer op het Facebookevent Happy ‘Mom To Be’ Event.