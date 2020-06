Batjes worden Bubbelbatjes en krijgen dit jaar twee edities Charlotte Degezelle

12 juni 2020

Het bleef lange tijd onduidelijk of de Roeselaarse Batjes al dan niet zouden doorgaan door de coronacrisis. Massaevenementen zijn sowieso verboden tot eind augustus, maar eerder liet burgemeester Kris Declercq (CD&V) wel al verstaan dat er gekeken werd om toch een commercieel event te organiseren zonder de massa op de been te brengen. Nu is duidelijk dat er dit jaar niet één, maar twee keer Batjes georganiseerd zullen worden. Van 26 tot en met 29 juni, de traditionele datum, en van 27 tot en met 31 juli, net voor de uitgestelde solden. Dit jaar spreken we bovendien van ‘Bubbelbatjes’. “Kom uit je eigen bubbel en ga naar de bubbel van je favoriete winkel(s) in het centrum van Roeselare om leuke ‘bubbelbatjes’ te scoren”, klinkt het op de Facebookpagina van vzw Shopping en Centrum Roeselare.