Bart en Wouter klaar voor prestigieuze mountainbikewedstrijd door Zwitserse Alpen: “Dagelijks vlotjes drie keer de Mont Ventoux op qua hoogtemeters” Charlotte Degezelle

16 juli 2020

10u28 0 Roeselare Anderhalf jaar nadat Roeselarenaar Bart Goudeseune (41) en Ardooienaar Wouter Peeters (44) als 26e van de 350 deelnemende masterteams over de eindmeet kwamen van de Anderhalf jaar nadat Roeselarenaar Bart Goudeseune (41) en Ardooienaar Wouter Peeters (44) als 26e van de 350 deelnemende masterteams over de eindmeet kwamen van de Absa Cape Epic , een legendarische en loodzware mountainbikewedstrijd door Zuid-Afrika, maken ze zich op voor een nieuwe sportieve uitdaging van formaat. Van 18 tot en met 22 augustus rijden ze de Suisse Epic, goed voor 333 kilometers door de Zwitserse Alpen waarvan 128,5 kilometer al klimmend en 124,5 kilometer aan afdalingen. Hun ambitie? Beter doen dan in Zuid-Afrika.

Het was de Absa Cape Epic die tandarts Wouter Peeters en leerkracht lichamelijke opvoeding Bart Goudeseune samenbracht. Beiden zijn al jaren fervente mountainbikers, maar actief bij verschillende clubs. De prestigieuze Absa Cape Epic, goed voor 624 kilometer inclusief 16.650 hoogtemeters, dwars door Zuid-Afrika werd de sportieve prestatie van hun leven en smaakte al snel naar meer. Een half jaar na hun Zuid-Afrikaans avontuur schreef Bart zich in voor de Epic Suisse, het Zwitserse broertje van de Absa Cape Epic. “Ik had nog geen teamgenoot, geen sponsors, eigenlijk niets”, vertelt Bart. “In november kwam ik toevallig Wouter z’n vrouw tegen in de koelafdeling van de supermarkt. Ik vertelde haar over m’n plannen en toen ze hoorde dat ik nog geen compagnon had, stelde ze direct voor om Wouter te contacteren.” “En als het over zo’n dingen gaat, zeg ik niet snel neen”, pikt Wouter in. “Ik had me eigenlijk al ingeschreven voor de Alps Epic maar die werd geschrapt door de coronacrisis. Bart z’n voorstel was het perfecte alternatief. Bovendien is de Epic Suisse thuiskomen in het land van de mountainbike. In Zwitserland word je geboren als mountainbiker of als skiër. Kunnen mountainbiken door de Zwitserse Alpen is echt het summum.”

Technischer

Het duo vertrekt op 15 augustus per auto richting Laax. Op 18 augustus staan ze er als Team ResinFloorcare aan de start van de vijfdaagse wedstrijd die hen via Arosa naar Davos brengt. “De wedstrijd is korter, maar technischer en veel weersafhankelijker dan de Absa Cape Epic”, vertelt het duo. “Ook de ijlheid van de lucht in de Alpen zal ons ongetwijfeld parten spelen. De etappes zijn tussen de 59 en 74 kilometer lang, en dagelijks rijden we qua hoogtemeters vlotjes drie keer de Mont Ventoux op.” Het duo bereidt zich hier op voor door extra te trainen op duur en klimmen. Bovendien rustten ze hun mountainbikes ook uit met extra brede banden gevuld met latex voor een betere grip en controle.

In Zuid-Afrika kwamen Bart en Wouter als 26e van de 350 masterteams over de eindmeet en als 118e van alle 650 ingeschreven teams. “In de Suisse Epic willen we in eerste instantie finishen, maar eigenlijk willen we gewoon beter doen dan vorige keer. We gaan voluit om het beste uit onszelf te halen, maar het niveau ligt heel hoog. Zo komt onder meer olympisch en wereldkampioen Nino Schurter aan de start, net zoals Christoph Sauser. Er is ook geen proloog dus vanaf de eerste etappe moeten we goed zitten.”

Nieuw-Zeeland

Door de coronacrisis wordt de wedstrijd net iets anders. “Wij zijn vooral blij dat de Suisse Epic niet geannuleerd is. Maar er worden inderdaad wel extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo moet je in de startboxen een mondmasker dragen, worden we in bubbels in hotels ondergebracht en zullen de startgolven meer gespreid worden.” Maar dat alles houdt Bart en Wouter niet tegen om al verder te dromen dan Zwitserland. “Naast de Absa Cape Epic en de Suisse Epic telt The Epic Series nog een derde wedstrijd: The Pioneer die in Nieuw-Zeeland wordt verreden. Als je die drie wedstrijden uitrijdt, krijg je de titel van Epic Legend.” En die heeft het duo op het oog. “The Pioneer zou normaal verreden worden in november maar werd door Covid-19 verplaatst naar april 2021. En ja, we waren ingeschreven. Maar eind juni werd beslist om de wedstrijd ook dan niet te laten doorgaan. Er is op vandaag nog geen nieuwe datum. Misschien in 2022? Feit is dat de titel van Epic Legend een droom is en blijft voor ons.”