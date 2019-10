Bart Claeys vanaf zondag in nieuwe één-reeks De Twaalf: “Maar m’n eerste liefde is en blijft theater” Charlotte Degezelle

30 oktober 2019

14u21 0 Roeselare Bart Claeys (53) staat aan de vooravond van de première van z’n grootste televisieopdracht ooit. Vanaf zondagavond is hij tien weken lang in prime time te zien in de nieuwe één-reeks De Twaalf waarvan de uitzendrechten al wereldwijd verkocht zijn nog voor er ook maar één minuut van de reeks is uitgezonden. Bart acteert in De Twaalf naast grote namen als Maaike Cafmeyer en Johan Heldenbergh, maar blijft met de voeten op de grond. “Ik sta open voor andere televisiewerk, maar het moet combineerbaar zijn met m’n job”, zegt hij.

De verwachtingen voor De Twaalf zijn hoog gespannen. Nog voor de serie op het kleine scherm te zien was, sleepte de reeks al de prijs voor beste scenario weg op het Cannesérie festival dat de beste reeksen van over de hele wereld bekroont en daar bovenop zijn de uitzendrechten al wereldwijd verkocht. De nieuwe reeks, die inzoomt op de 12-koppige volksjury tijdens een assisenproces, is geschreven door de scenaristen van Beau Séjour en kan rekenen op een indrukwekkende cast met onder meer Josse De Pauw, Johan Heldenbergh, Lynn Van Royen en Maaike Cafmeyer..

Tussen al die grote namen prijkt ook die van Roeselarenaar Bart Claeys die in de regio vooral gekend is voor zijn acteerwerk in het theater, zijn jaarlijkse TheaterTournee in ’t café en als voorzitter van de Ardooise cultuurkapel De Schaduw. De Twaalf wordt niet zijn eerste passage op het kleine scherm, maar wel z’n grootste televisieproject tot nu toe. “Ik was in het verleden al te zien in onder meer Aspe, De Buurtpolitie, als cafébaas in Eigen Kweek en als deurwaarder in Voor wat hoort wat”, vertelt Bart. “Maar De Twaalf is toch iets bijzonder. In 2015 werd ik gecontacteerd door scenarist Paul Govaerts. Hij had gehoord dat ik mogelijks de geknipte man was voor zijn monoloog Dubbelmens. Ik bracht die in De Schaduw en in 2016 ook tweemaal in CC De Warande in Turnhout, de thuishaven van Govaerts. Scenariste Sanne Nuyens, die toen nog volop aan het schrijven was aan De Twaalf, zat er in de zaal en was onmiddellijk geïnteresseerd om mij de rol van één van de 12 juryleden aan te bieden. Enkele maanden later kreeg ik de vraag of ik effectief auditie wou doen, maar dat op voorwaarde dat ik me in 2018 zes weken vrij zou kunnen maken voor de opnames. Na wat gegoochel met mijn verlof waarbij ik mijn groot verlof van 2017 en 2018 bundelde, bleek dat een haalbare kaart.”

Bart kaapte de rol weg en de opnames vonden plaats in het voorjaar van 2018 in een studio in Londerzeel en de buurt van het Gentse gerechtshof. “Al bij al heb ik relatief weinig tekst in de serie, maar het was een echte belevenis om die opnames zes weken mee te maken. 32 van de 100 draaidagen was ik present waardoor je toch echt wel deel uitmaakt van de ploeg. Voor mijn eerder televisiewerk had ik telkens maar enkele draaidagen. In het begin was het wat onwennig, je moet de ploeg leren kennen. Maar ik was heel snel op m’n gemak op de set en had ook geen last van extra zenuwen doordat ik plots acteerde naast grote namen . Ik vond het vooral heel boeiend om te zien hoe zij hun rol aanpakken.”

De Twaalf werd voorgesteld tijdens Film Fest Gent waar Bart zelf de eerste twee afleveringen zag. “Ik geloof echt in de reeks. Wat ik zag, is veelbelovend en ik zit de komende weken sowieso elke zondag voor de buis. Ik ben fier dat ik deel mag uitmaken van De Twaalf. Het streelt mijn ego. Door m’n eerdere werk voor tv word ik nu al af en toe herkend en vragen mensen me om een selfie te nemen. Vanaf het weekend zal dit wellicht alleen maar toenemen.”

Maar het is niet zo dat Bart hoopt dat De Twaalf zijn grote doorbraak wordt. “Ik zeg geen neen tegen andere rollen op televisie, maar ik blijf in eerste instantie kantoorhouder van ING in Lichtervelde. Bovendien blijft het theater mijn eerste grote liefde. Ik speel al jaren in minstens twee producties per jaar. Het is een totaal andere manier van werken. In het theater begin je elke avond opnieuw van nul en breng je een volledig verhaal. Het acteerwerk voor televisie is daarentegen een veelvoud van korte scènes die veelvuldig uit verschillende hoeken worden opgenomen. Wat vreemd is dat op televisie komen je plots een zekere sérieux geeft als acteur. Mensen zijn plots overtuigd van je kunnen, terwijl ik al straffere zaken gedaan heb in het theater. Maar ik geloof wel dat acteren in een dergelijke reeks ook een nieuw publiek naar het theater zal lokken.”

De Twaalf is vanaf zondagavond wekelijks om 21.05 uur te bekijken op één. Wie Bart graag eens aan het werk wil zien in het theater komt eind november aan z’n trekken. Hij speelt mee in Eén vloog over het koekoeksnest dat ArKodorpstheater op 22, 23, 24, 27, 29 en 30 november opvoert in CC ’t Hofland in Ardooie. Kaarten kosten 8 euro en zijn te bestellen via 0499/81.01.02.