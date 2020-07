Barias groeit dankzij stijgende online verkoop van voeding tijdens coronacrisis Charlotte Degezelle

06 juli 2020

07u46 0 Roeselare Dat het niet allemaal kommer en kwel is in coronatijden, bewijst het Roeselaarse Barias. Het bedrijf verzorgt de samenstelling, het verpakken en de logistieke voorbereiding van de vriesverse foodboxen van de Gentse start-up Mealhero en zag de online bestellingen in de piekperiode van de lockdown met maar liefst 88 % toenemen. Dit zorgde ervoor dat Barias in volle coronacrisis drie extra voltijdse medewerkers kon aannemen om alle bestellingen tijdig en correct richting eindconsument te sturen.

Aan huis geleverde maaltijdboxen maken al een tijdje hun opmars. Mealhero kende dan ook al van bij zijn start een snelle groei en botste vrij vlug op zijn capaciteitslimieten waardoor het bedrijf bij Barias, te vinden op Ter Biest en met 85 medewerkers jaarlijks goed voor een omzet van negen miljoen euro, aanklopte. “We verzorgen al geruime tijd de samenstelling, het verpakken en de logistieke voorbereiding van de maaltijdboxen van Mealhero”, vertelt Chris Mullie, oprichter en bestuurder van Barias. “Sinds de start van de coronacrisis zagen we het aantal orders plots aanzienlijk toenemen, waardoor we al snel drie extra voltijdse medewerkers nodig hadden om de toevloed aan bestellingen te verwerken. De absolute piek kenden we halfweg mei: toen steeg het aantal bestellingen ten opzichte van voor de lockdown met maar liefst 88 %.”

Shift naar consumentenklare verpakkingen

Verder zag Barias tijdens de coronacrisis een verschuiving in het type verpakkingswerk. “Vanzelfsprekend nam het aantal kleine verpakkingen toe. We kregen ook behoorlijk wat aanvragen om grote volume- en horecaverpakkingen op een korte termijn naar consumentenverpakkingen voor de retailsector te herverpakken”, aldus Chris Mullie. “Bovendien merken wij merken een duidelijke stijgende trend in de rechtstreekse online verkoop van voedingsproducent naar de eindconsument. Als verpakkingspartner van voedselverwerkende bedrijven moeten we de nodige flexibiliteit aan de dag leggen om onze werkwijzes hierop aan te passen, maar daarop zijn we voorbereid.”