Barbier Mr. Steve heropende zondag om middernacht: "Net als in die populaire tv-serie Chernobyl"

18 mei 2020

01u34 4 Roeselare Uitgedost in een witte overall met het opschrift ‘Stop corona’, met schoenovertrekken, knaloranje handschoenen en een mondmasker met de afbeelding van een snor heropende barbier Steve Desseyn, beter bekend als Mr. Steve, zondagnacht om klokslag middernacht z’n Roeselaarse barbershop na acht weken verplichte coronasluiting. Dit direct met een overvolle agenda want toen hij vorige week de afspraken voor de nachtelijke uurtjes openstelde, waren die op amper een halfuurtje allemaal ingenomen.



Met een agenda die volgeboekt is tot eind juni, besliste de Roeselaarse rock ’n roll barbier Mr. Steve vorige week al om te heropenen met een stunt. Hij nam zich voor om de haren en baarden van z’n eerste klanten na de verplichte sluiting vanaf middernacht onder handen te nemen. Stipt om 12 uur trok hij zondagnacht het rolluik van z’n barbershop langs de Middenstraat naar omhoog, maar niet vooraleer de nodige maatregelen te treffen. “Ik voel me beetje alsof ik voor de klas sta in m’n eigen barbershop”, opent Steve, die effectief ook les geeft aan de Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers bij MSKA Roeselare. “ Er moeten nogal wat regeltjes nageleefd worden zodat alles hier reglementair verloopt. Zo was ik ook genoodzaakt om de shop volledig aan te passen. Er is tijdelijk een aparte in- en uitgang, pijlen op stickers op de grond wijzen de weg en duiden op de social distance, de verschillende kappersstoelen zijn van elkaar gescheiden met een kamerscherm, de frigo is op slot want ik mag geen drankjes aanbieden, de handgel en mondmaskers staan klaar,… Ook het knippen en scheren wordt een aparte ervaring. Zeker door de verplichte mondmaskers die het scheren van een baard er niet makkelijker op maakt. Maar per klant moet ik ook meer tijd incalculeren want na hun vertrek moet alles steeds grondig gereinigd worden.”

Maar Steve gaf een ludieke draai aan al die verplichtingen om coronaproof te kunnen werken. Beste getuige daarvan was zijn outfit. “Het is net als in die populaire tv-serie Chernobyl”, lacht hij. “Ik wil de barbierervaring, die toch anders is dan voorheen, gewoon leuk maken voor iedereen dus maak ik er maar een showtje van. Maar leuk is het eigenlijk sowieso want na al die weken kan en mag ik eindelijk m’n klanten opnieuw begroeten. Dat geeft me de energie, de adrenaline om een nachtje door te doen. Maar het is natuurlijk ook wel in m’n voordeel dat ik als dj wat ervaring heb met het nachtleven.”

Tussen middernacht en zeven uur maandagmorgen passeerden er 13 klanten de revue bij Steve en zijn collega Michael Deherder. De allereerste was Jordy Sagaert. “Ik ben al jaren trouwe klant en zelfs nog oud-leerling van Steve”, lacht hij. ”Normaal kom ik om de twee à drie weken dus de sluiting was wel moeilijk te verteren. Ik heb het dan ook niet kunnen laten om m’n baard zelf wat te retoucheren. Toen ik Steve vorige week belde voor een afspraak kreeg ik in primeur te horen dat hij vannacht al zou openen. Zo kon ik de allereerste afspraak bemachtigen. Het is de eerste keer dat ik op zo’n tijdstip in de kappersstoel zit en het zal wellicht even pieken als ik morgen moet opstaan om te gaan werken. Maar ik zal bovenal content zijn dat mijn coronalook van de baan is.”