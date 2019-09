Barberfest profileert Middenstraat als Roeselaarse versie van Camden Town CDR

03 september 2019

08u59 0 Roeselare De Middenstraat op de kaart zetten als de Roeselaarse versie van Camden Town, de alternatieve Londense buurt. Dat is de missie van Steve Desseyn, beter gekend als barbier Mr. Steve. Samen met rock- en metalcafé De Verlichte Geest organiseert hij op zaterdag 14 september het gratis festival Barberfest dat een tweejaarlijkse traditie moet worden.

“Twee jaar terug organiseerde ik voor het eerst een festivalletje. Ik was toen net verhuisd van Atelier 61 naar hier en wou de nieuwe locatie van de barbershop in de kijker zetten en tegelijkertijd mijn verjaardag vieren”, vertelt Steve. “Dat initiatief werd een groot succes. De Middenstraat liep vol en ik kreeg complimenten van de burgemeester dat ik deze verloren hoek leven inblaas. Ik noem het wel eens het Camden Town, de alternatieve straat, van Roeselare. Dat is voor mij reden genoeg om hier mee verder te doen en voortaan tweejaarlijks Barberfest te organiseren.”

Het gratis festival is Steve zijn eigen speeltuin. “Er zijn enkel zaken geboekt die ik zelf tof vind te beginnen met de muziek. Er zijn twee podia: het ene op straat, het andere binnen in De Verlichte Geest. Vanaf 15 uur zijn er niet minder dan tien optredens. We strikten onder meer Definitivos die hun 40e verjaardag vieren, 10 Rogue, de band van Peter Evrard die jaren terug Idool won en Pene Corrida die hits uit de jaren ’90 omturnt tot leuke metalsongs en uitpakt met een enorme show. Tussen de optredens doro zorgen dj’s voor muziek. Voor de catering werken we samen met de buren. Chez Belle Vie zorgt voor een hapje, Barcello voor een cocktailbar. Maar er komen ook enkele foodtrucks waar onder de legendarische Hamburgershop André. Verder verwachten we oldtimer auto’s en motoren, een motorstand van Harley Davidson, zal iedereen zich kunnen uitleven op een vintage schietkraam, tekenen er een tattoo-artiest, een pinstriper en een kleermaker present. We verwelkomen ook de V8 Brothers, de Zombie Cats met hun chopper bikes, solexclub The Heavy Teddybears en de Gardebroemers. Tot slot liet ik speciaal voor de gelegenheid ook T-shirts tekenen voor Frodo Mayeu.”

