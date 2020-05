Bar Julien start met takeaway: “IJsjes, smoothies en koffies, om eerste shoppers te verwennen” Zaak mag straks, wanneer horeca heropstart, Muntplein inpalmen met terras Charlotte Degezelle

05 mei 2020

16u22 0 Roeselare Yarmo Muller (33), zaakvoerder van Bar Julien op De Munt, was de voorbije weken noodgedwongen huisvader. Maar vanaf donderdag is hij opnieuw achter het fornuis te vinden en start hij met een reeks takeaway gerechten. Bovendien trof Yarmo ook al de nodige regelingen voor het moment dat de horeca de deuren weer mag openen. Dan zal hij het volledige Muntplein inpalmen met z’n terras en ligzetels.

“Corona brengt heel veel negatiefs met zich mee, maar dankzij Covid-19 heb ik de voorbije zeven weken een heel sterke band opgebouwd met m’n kinderen, Maurice (vier maand) en Emma (2)”, opent Yarmo. “Mijn vrouw is huisarts en had het door de coronacrisis razend druk, terwijl ook de crèche van de kinderen de deuren gesloten hield. Er zat voor mij dan ook niet veel anders op dan even fulltime papa te zijn. Het was intens, lastig maar bovenal heel leuk. Toch ben ik heel blij dat de crèche opnieuw open is, en ik opnieuw een beetje m’n eigen ding kan doen.”

Samenwerking

En dat is koken. Yarmo is al vier jaar heer en meester in Bar Julien op De Munt. De zaak is en blijft nog even dicht door de coronamaatregelen, maar Yarmo heeft nu toch de handen vrij om een takeaway op poten te zetten. “Ik ben volop aan het voorbereiden om er vanaf donderdag in te vliegen”, zegt hij. “Door de voorbije weken er even uit te zijn, heb ik voldoende tijd gehad om na te denken over het concept. In eerste instantie kunnen mensen hier terecht om tot in de puntjes afgewerkte ontbijt- en brunchboxen te bestellen. Bovendien leveren we deze ook aan huis.” Opgelet, voor Moederdag is enkel afhaal nog mogelijk. “Voor Moederdag sloegen we trouwens de handen in elkaar met de handelaars van De Munt die bonnen leveren voor in de boxen. Op die manier hopen we straks bij hen ook de verkoop wat aan te zwengelen. Naast de boxen stelde ik een takeawaykaart samen met een reeks carpaccio’s, salads in a jar, stoofpotjes, tapas en wekelijks wisselende suggesties. Alles steeds vers en huisgemaakt. De gerechtjes zijn te verkrijgen op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.” Afhalen doe je tussen 10 en 17 uur, bestellen een dag op voorhand via 0498/08.97.99, info@barjulien.be of www.barjulien.be.

Ligstoeltjes

Vanaf volgende week wil Yarmo ook opnieuw wat leven in de brouwerij brengen op De Munt. “Aangezien ik hier telkens toch zal zijn van donderdag tot en met zondag voor de takeaway heb ik bij de stad een aanvraag ingediend om op het plein een takeaway van ijsjes, smoothies en koffie op te starten. De timing is ideaal omdat de winkels met wat geluk vanaf volgende week opnieuw open zijn.” En Yarmo kijkt zelfs nog verder. Hoewel het nog koffiedik kijken is wanneer de horeca weer open mag, is hij nu al voorbereid. “Wellicht zullen we maar een beperkt aantal klanten binnen mogen ontvangen, dus heb ik de vraag gesteld aan de stad of ik buiten meer kan en mag doen dan m’n traditionele terras uitzetten. Ik kreeg al toestemming om straks het volledige Muntplein te gebruiken als terras. Ik maakte al een afspraak met de zaakvoerders van optiek Lunette. Zij zullen ligstoeltjes voorzien bovenop m’n terrasmeubilair en ik wil ook graag een petanquepleintje aanleggen.”