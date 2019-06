Balletdanseres Sofie (21) brengt eigen choreografie voor Staatstheater Nürnberg VDI

17 juni 2019

14u05

Bron: VDI 0 Roeselare Twee seizoenen na haar debuut bij het Staatstheater van Nürnberg schittert Sofie Vervaecke uit Roeselare als balletdanseres en choreografe in de voorstelling Exquisite Corps IV. Daarin tonen twaalf dansers ook hun kunsten op choreografisch vlak. Daarnaast maakte ze ook een choreo voor een vriend die danst bij het English National Ballet.

Sofie heeft er als balletdanseres al een mooi parcours op zitten. Op 12-jarige leeftijd trok ze naar de Koninlijke Balletschool van Antwerpen en vier jaar later trok ze naar de exclusieve Académie Princesse Grace in Monaco. In 2016 maakte ze de overstap naar het Duitse Staatstheater Ballet Nürnberg, die in Europe vrij hoog aangeschreven staat. Het gezelschap kreeg vorig seizoen zelfs de prijs van beste compagnie in Duitsland.

English National Ballet

Ondertussen mocht Sofie ook haar talent als choreograaf demonstreren. “Dat gebeurde een eerste keer toen mijn goede vriend Shale Wagma, die ik nog ken van mijn periode in Monaco, me vroeg een choreo te maken voor een modern stuk bij het English National Ballet”, vertelt Sofie. “We hadden amper een weekend de tijd om die te maken, maar we zijn er voluit voor gegaan. Zijn gezelschap is vrij klassiek geschoold en in dat opzicht gingen we toch voor een vrij shockerend stuk met moderne invloeden. Het verhaal zelf was ook vrij donker, met een homo die niet geaccepteerd werd in de wereld. In het stuk werd niet meteen duidelijk of het nog zou goed komen of niet, maar dat was bedoeling. Uiteindelijk hebben we daar zeer goede feedback op gekregen.”

Exquisite Corps IV

Het sterkte Sofie om ook voor haar eigen compagnie een choreo te maken. Dat gebeurde onder de noemer Exquisite Corps IV, waarin ze net als elf andere dansers uit de compagnie een choreo mocht maken. “Het gaat bovendien om een dubbel, want ik dans er zelf ook in mee”, glundert ze. “Geen evidente opdracht, maar we zijn hard werk gewend. Bovendien dans ik ook nog eens mee in choreo’s van drie collega’s. Mijn choreo heeft niet echt een verhaal, maar laat veel aan de verbeelding van de kijker over. Die mag er zijn eigen invulling aan geven. Los van de inhoud moest ik ook de andere facetten beheren, van make-up en belichting tot decor, enz…Het is een leerrijk proces geweest en ik kijk er naar uit om nog meer choreo’s te doen, al wil ik me de komende jaren vooral op mijn carrière als balletdanseres storten.”

Even terug in Roeselare

Deze zomer is Sofie ook even terug in Roeselare. “In juli ga ik wat van mijn vrije tijd met familie en vrienden genieten, maar in augustus geef ik een dansstage bij dansschool Induce in de Mandellaan. Het gaat om een soort bootcamp voor jongeren waar ik heel erg naar uitkijk”, besluit ze.

Inschrijven voor de dansstage kan via www.induce.be.

Meer info over het Staatstheater Ballet Nürnberg is hier te vinden.