Bakkerij Ignace failliet verklaard CDR

06 november 2019

14u33 14 Roeselare De bekende Bakkerij Ignace, goed voor vijf winkels in Roeselare, is failliet. Het nieuws werd woensdag wereldkundig gemaakt via een briefje aan de deur van de verschillende filialen en het faillissement wordt donderdag uitgesproken in Leuven.

“Beste klanten, met spijt in het hart moeten wij afscheid nemen. Bedankt voor jullie vele jaren als trouwe klant. De zaak werd helaas vandaag failliet verklaard. Welgemeende DANKJEWEL” Dat is de korte boodschap die vandaag werd aangeplakt aan de verschillende winkels van de failliete bakkerij en waarmee de klanten verwittigd werden. Nieuws dat hard aankomt, want Bakkerij Ignace is een naam die klinkt als een klok in Roeselare.

Ignace Dessauvage opende in de jaren ’80 een eerste bakkerij. De jaren nadien volgden nog filialen. Nu vind je bakkerijen op de Beversesteenweg, de Westlaan, de Wallenstraat, aan het Stationplein en op de Brugsesteenweg. Vorige zomer ging Dessauvage met pensioen en liet hij de bakkerijen over aan Boubkar El-Khalfi, afkomstig uit het Limburgse Lommel, maar vanuit het Vlaams-Brabantse Tielt-Winge actief in de bakkerswereld met Elbo Bakkerijen. Dat bedrijf heeft niet alleen eigen winkels, maar levert ook aan honderden rusthuizen in België. Dankzij de overname in Roeselare kwam El-Khalfi aan het hoofd te staan van een bedrijf met honderd werknemers, waaronder dertig in Roeselare. Toen we El-Khalfi probeerden te contacteren, wou hij ons niet te woord staan. Een werkneemster bevestigde wel het triestige nieuws.

Door het faillissement worden ook andere bakkerijen, aan wie Bakkerij Ignace leverde, getroffen. Zo moest Wivine Debussche van Bakkerij Wivine op de Meensesteenweg plots op zoek naar een andere leverancier. “Ik heb gisterenavond laat een telefoontje gekregen over het faillissement. Via familie en kennissen ben ik bij een andere warme bakker beland die bereid was mijn bestelling te maken. Mijn man is ze zelf gaan ophalen, zodat ik vandaag toch kon openen.”