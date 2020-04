Bakker Ignace (65) werkt weer uit noodzaak, na faillissement van overnemer: “Hopelijk vinden we nu gauw iemand jong die meer voeling heeft met stiel” Charlotte Degezelle

14 april 2020

10u52 20 Roeselare Bakkerij Ignace langs de Westlaan heropent woensdagochtend de deuren. Ruim 2 jaar nadat Ignace Desauvage (65) zijn 5 winkels overliet, is hij opnieuw volop aan het bakken. Meer nog, hij maakt ook plannen om de bakkerij langs de Beversesteenweg nieuw leven in te blazen. “De heropstart is voor ons de manier om op zoek te gaan naar een nieuwe overnemer”, aldus Ignace.

Bakkerij Ignace is en blijft een monument in Roeselare. Ignace Desauvage startte halfweg de jaren 80 z’n eerste Roeselaarse bakkerij op. Dit in de Ooststraat, naast brasserie De Koornbloem. Hij kende de knepen van het vak en z’n creaties werden meer dan gesmaakt, wat Ignace de kans gaf om stap per stap uit te breiden. Op de duur had Ignace 5 bakkerijen: langs de Westlaan, de Beversesteenweg, op de hoek van het Stationsplein en de Sint-Amandsstraat, in de Wallenstraat en de Brugsesteenweg. In maart 2018 besliste hij een versnelling terug te schakelen. Hij liet zijn zaak over aan Boubkar El-Khalfi, afkomstig uit het Limburgse Lommel, maar vanuit het Vlaams-Brabantse Tielt-Winge actief in de bakkerswereld met Elbo Bakkerijen.

Terwijl ik weer aan de slag ben, ga ik ook op zoek naar iemand jong om op te leiden. Iemand die zich met hart en ziel wil inzetten voor de zaak en die dan hopelijk op termijn de bakkerij wil verderzetten. Ignace Desauvage

Faillissement

Amper anderhalf jaar later, in november 2019, bleek de zaak al failliet. Dertig mensen verloren hun job. Sindsdien bleven de 5 bakkerijen op de grendel, maar niet lang meer. “Dat faillissement was heel pijnlijk voor mij”, blikt Ignace terug. “Ik moest m’n zaak indertijd aan iemand anders overgelaten hebben, iemand die meer voeling had met de bakkersstiel.” Maar Ignace wil het verleden laten rusten en kijkt vooral naar de toekomst. Hoewel hij 65 jaar is, staat hij nu aan de vooravond van de ultieme uitdaging in z’n carrière. “Kort na het faillissement bewandelden we verschillende pistes”, zegt hij. “Maar sinds dit jaar denken we aan een heropstart van Bakkerij Ignace. Niet evident, maar ik krijg de volle steun van m’n vrouw en dochter. Het wordt opnieuw een ander leven, terugkeren uit pensioen. Maar ik zal het snel gewoon zijn. Het bakken zit nog altijd in m’n vingers, ik moest alleen even checken dat ik van alle ingrediënten wel de juiste hoeveelheden nam.”

Lokaal kopen

Concreet heropent Ignace woensdag samen met z’n echtgenote Catherine en dochter Pascale de bakkerij langs de Westlaan. “We willen ook de winkel langs de Beversesteenweg heropenen, maar die zaak wordt eerst heropgefrist. Door de coronacrisis kunnen we moeilijk een datum op die heropening kleven”, aldus Ignace. “Sowieso is het door de crisis wat de kat uit de boom kijken. Ik ga alvast geen grote taarten bakken en we volgen alle veiligheidsmaatregelen. Bakkerij Ignace wordt voortaan een echte gezinszaak, met veel minder personeel dan voorheen. Ik bak en m’n vrouw en dochter staan in voor de verkoop. Tegelijkertijd ga ik op zoek naar iemand jong om op te leiden. Iemand die zich met hart en ziel wil inzetten voor de zaak en die dan hopelijk op termijn de bakkerij wil verderzetten. Misschien helpt de coronacrisis hier zelfs een beetje bij helpen. Weinig jongeren voelen zich nog geroepen om warme bakker te worden, maar we kopen wel allemaal opnieuw veel meer lokaal. Hopelijk houdt die trend straks ook aan zodat dit perspectieven opent voor de bakkersstiel.”