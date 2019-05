Baby Ólafur geboren op zelfde datum als papa en oma Charlotte Degezelle

25 mei 2019

14u29 0 Roeselare Het zit in de familie. Oma Francine Buyse (67), papa Janwillem Van Maele (32) en kleine spruit Ólafur Van Maele zijn allemaal geboren op 16 mei en delen dus hun verjaardag. Alsof dit nog niet uniek genoeg is, was de geboorte van de kleine Ólafur eigenlijk voorzien op 25 mei: de verjaardag van z’n mama Charlotte Deceuninck.

Francine Buyse werd geboren op 16 mei 1952 rond 8 uur. 32 jaar later volgde haar zoon Janwillem om 17.30 uur en 67 jaar later was het om 10.58 uur de beurt aan kleinzoon Ólafur. Drie geboortes binnen één gezin op dezelfde dag. Straf en bovenal onevenaarbare verjaardagscadeaus. Voor Francine kwam dat geschenk 32 jaar terug niet echt als een verrassing. “Ik was uitgerekend op 16 mei en wist dus dat de kans groot was dat ik m’n verjaardag zou moeten delen met m’n zoon”, vertelt ze. “Ik had heel de nacht weeën gehad, maar plots was het voorbij. Dat mooiste verjaardagscadeau was precies niet van plan om onmiddellijk geboren te worden en m’n man zei zelfs de kamer in de materniteit af.” Maar uiteindelijk liet de kleine Janwillem toch op dezelfde dag als z’n mama zijn eerste kreetjes horen en was de gedeelde verjaardag een feit. “16 mei was sindsdien altijd een beetje Janwillem z’n dag”, zegt Francine. “Zijn vriendjes kwamen op bezoek en ik leidde de feestjes in goede banen.” “Maar ik ging ’s morgens wel telkens om koffiekoeken”, lacht Janwillem.

Op vandaag geven moeder en zoon elkaar veelal gewoon een telefoontje om verjaardagswensen uit te delen. Maar dit jaar was het telefoontje iets anders dan anders want het was tegelijkertijd de aankondiging van nieuw leven. “Al wisten we waar we aan toe waren”, vertelt Janwillem. “De geboorte van Ólafur was eigenlijk aangekondigd voor 25 mei, de verjaardag van z’n mama Charlotte Deceuninck. Dat was ook wel apart geweest want dan waren we met twee mama’s die hun geboortedag deelden met hun zoon. Maar Charlotte vond dat vooruitzicht eerlijkgezegd niet zo leuk.”

Maar geluk voor de jonge mama, de kleine jongen lag in stuit en een keizersnede bleek nodig. “Die werd volgens de agenda van dokter Lode Danneels, onze opvolgende arts, eerst ingepland op 15 mei”, gaat Janwillem verder. “Maar als een keizersnede dan toch noodzakelijk was, vond ik het wel leuk om de verjaardag van m’n ma en mezelf ook met mijn eerste kindje te delen. Dankzij de collegialiteit in het Roeselaarse AZ Delta werd dit mogelijk. Dokter Piet Claerhout sprong in voor onze vertrouwde arts.”

Enkele uren nadat Janwillem en Francine op 16 mei de eerste gelukwensen voor hun verjaardag ontvingen, kwam er een tweede golf van felicitaties. Ze waren voor het eerst papa en oma geworden van een wolk van een baby van 48 centimeter en 3,3 kilogram. En met de geboorte van Ólafur lijkt de geschiedenis zich te herhalen. “Voortaan is 16 mei zijn dag en het zal ook telkens zijn feest zijn”, zegt Janwillem. “Als hij er ooit naar vraagt wanneer papa verjaart, dan zal ik wel zeggen dat we die dag delen. Iedereen vindt het leuk dat we met z’n drieën dezelfde dag geboren zijn, maar bovenal krijgen we ook te horen dat het nu aan Ólafur is om er op termijn vier op een rij van te maken.”