Babette Hoornaert is Junior Stadsdichter 2020 CDR

30 januari 2020

Babette Hoornaert, leerlinge uit het zesde leerjaar van de Vikingschool, is uitgeroepen tot Junior Stadsdichter 2020. Die titel wordt door stad Roeselare jaarlijks uitgereikt op Gedichtendag. Babette volgt Ella Vanblaere op die de wedstrijd vorig jaar won. Thema deze keer was koers en Babette wist daar duidelijk wel weg mee. “het was geen makkelijke klus voor ons”, zegt Katrien Cobbe van de jury. “Er kwamen meer dan 400 inzendingen binnen. We kozen uiteindelijk voor het gedicht van Babette omdat ze met korte woorden een sfeer weet te scheppen. Ze speelt met tempo en ritme. Dankzij haar gedicht zet je echt in de koers, tussen de joelende supporters en het peloton. Bovendien bedacht ze een heel mooie pointe.” Babette zelf was overdonderd. “Ik ben een beetje sprakeloos”, reageert ze. “Ik had al helemaal niet gedacht om bij de slotgenomineerden te zijn. De andere genomineerde gedichten waren ook heel mooi en iedereen verdiende de overwinning. Maar ik ben nu toch echt wel heel fier.”

Voor het eerst kon ook het brede publiek stemmen op hun favoriete gedicht. Er kwamen ruim 1.000 stemmen binnen en de allereerste publieksprijs was weggelegd voor Daan De Keyzer uit het vijfde leerjaar van de Spanjeschool. Beide winnaars krijgen een workshop slam poetry voor heel hun klas die ze mogen afsluiten met een pannenkoek en een chocomelk.

Net zoals de voorbije jaren zal het gedicht van Babette de komende maanden ergens in het straatbeeld opduiken.

De winnende gedichten lees je hier: