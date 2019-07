B2Ai maakt kans op twee architectuurprijzen CDR

15 juli 2019

08u16 0

Het gerenommeerde architectenbureau B2Ai, in de volksmond veelal nog steeds Buro II genoemd, haalde twee finaleplaatsen binnen voor de WAF Awards. Die worden uitgereikt tijdens het World Architecture Festival. Ontwerpen die mogelijk in de prijzen vallen zijn de school voor actieve pedagogie ‘A la Croisée des Chemins’ die gerealiseerd werd in Neder-Over-Heembeek en het gevangenisdorp van Haren dat B2Ai samen met EGM Architecten ontwierp in opdracht van CAFASSO Consortium voor de Regie der Gebouwen. De bouw is in opstartfase. Of B2Ai ook effectief met de awards aan de haal gaat, wordt pas duidelijk in december met het definitieve juryverslag. De verwachtingen zijn alvast hooggespannen, want vorig jaar won het Roeselaarse architectenbureau een WAF Award met het AZ Zeno in Knokke-Heist.