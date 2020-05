B’artiste breidt uit met delicatessenwinkel: “Zo haal je ons restaurant letterlijk in huis” Charlotte Degezelle

22 mei 2020

09u59 2 Roeselare Fien Joye en Stijn Lanssens van B’artiste openden in hun restaurant langs de Zuidstraat een delicatessenzaak. Het initiatief is gegroeid als antwoord op de verplichte sluiting door de coronacrisis, maar Fien en Stijn weten nu al dat hun foodstore een blijvertje is. Je kan er terecht voor zowel een reeks bereide gerechten à la B’artiste maak ook voor allerhande ingrediënten die Stijn zelf in de keuken gebruikt.

Als de verplichte sluiting door de coronamaatregelen aanhouden, dan moet je op een bepaald moment ingrijpen. En dat is precies wat ook Stijn Lanssens en Fien Joye van restaurant B’artiste deden. “We zijn heel snel gestart met afhaalpizza op vrijdag, zaterdag en zondag”, vertelt Stijn. “Maar de crisis zette ons ook aan het denken. We kwamen tot de vaststelling dat ons restaurant eigenlijk iets te groot is qua aantal tafels en couverts. Maar als we die wegnamen, kwam er wel ruimte voor een nieuw initiatief: onze eigen delicatessenzaak.”

Na wat herinrichten is die foodstore een feit. Het concept ervan is gestoeld op twee pijlers. “In eerste instantie bieden we een gevarieerd en steeds wisselend aanbod aan traiteurgerechten aan in onze koeltoog. Het zijn geen gerechten die op de kaart van B’artiste staan, maar die wil in de stijl van het restaurant passen. Van lamsnavarin over gamba’s tot macaroni met comté. We waken er over dat alles heel eenvoudig te verwarmen is in onze eigen biologisch afbreekbare verpakkingen. Naast de op te warmen gerechten is er ook steeds een aanbod verse salades en ’s middags bieden we ook gegrilde ovenkoeken aan.” Daarnaast kan je dankzij de nieuwe delicatessenzaak ook gewoon heel wat ingrediënten die Stijn frequent in zijn keuken gebruikt in huis halen. “En dat aanbod is heel breed”, zegt het koppel. “We verkopen verse stukjes vlees zoals Black Angus en Holstein, charcuterie die je als particulier niet echt vlot kan kopen, dipsausjes, verse frietjes en krielaardappeltjes, wijnen, pasta’s,… Dankzij de foodstore kan je ons restaurant echt letterlijk in huis halen.”

Het nieuwe initiatief is nu al een succes. “Zeker de trouwen klanten van B’artiste komen er op af. Maar hoewel het idee ontstaan is in barre coronatijden om een extra centje te kunnen bijverdienen is voor ons nu al duidelijk dat de delicatessenzaak een permanent gegeven is.”

De foodstore van B’artiste is open van dinsdag tot en met zondag. Van dinsdag tot en met zaterdag kan je er van 10.30 tot 13.30 en van 16 tot 18.30 uur. Op vrijdag en zaterdag zelfs tot 20.30 uur. Op zondag verwelkomen Stijn en Fien je tussen 18 en 20.30 uur. Meer op http://bartiste.be en de facebookpagina B’artiste drinks & bites.