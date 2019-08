AZ Delta zoekt vrijwilligers CDR

19 augustus 2019

AZ Delta zoekt voor verschillende campussen en afdelingen vrijwilligers. Voor campus Brugsesteenweg zoeken ze voor de kinderafdeling vrijwilligers op maandagvoormiddag (om de twee weken) en donderdagvoormiddag en voor het onthaal op maandagvoormiddag en woensdagnamiddag. Op campus Wilgenstraat zoeken ze daarentegen vrijwilligers voor het onthaal op maandagvoormiddag, dinsdag en donderdagnamiddag. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Patrick Van Slambrouck via patrick.vanslambrouck@azdelta.be of 051/23.76.15. Daarna word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Daarin wordt gepeild naar je verwachtingen en krijg je ook meer informatie over de inhoud en de praktische organisatie van het vrijwilligerswerk.