AZ Delta wijst met een filmpje de weg naar de nieuwe spoeddienst, die dinsdag opent CDR

05 juni 2020

14u32 0 Roeselare AZ Delta zet alles op alles om ervoor te zorgen dat iedereen in de ruime Roeselaarse regio geïnformeerd is over hun verhuis van de campussen in de Wilgenstraat en de Westlaan naar de nieuwe hoofdcampus in de Deltalaan in Rumbeke.

Essentieel element in de verhuis is de wissel van de oude naar de nieuwe spoedafdeling. Dinsdag 9 juni om 6 uur opent de spoedafdeling in Rumbeke en sluit de bestaande spoed op de Meensesteenweg. Om ervoor te zorgen dat die dringend medische hulp nodig heeft vlot zijn weg vindt op die nieuwe ziekenhuissite heeft AZ Delta een filmpje gemaakt waarmee ze je nu al eens de weg wijzen naar de nieuwe spoedafdeling. Op de Facebookpagina kun je trouwens via andere filmpjes al eens een kijkje nemen in het nieuwe ziekenhuis. Er staan filmpjes online van onder andere het operatiekwartier, de dienst intensieve zorg, de dialyse en het dagziekenhuis.